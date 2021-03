Champions League 2020/2021, sorteggio quarti: il tabellone

Archiviata per le italiane l’annata di Champions League, è stata definita la fase finale della competizione. Nella sede Uefa a Nyon è andato in scena il sorteggio dei quarti di finale (e degli abbinamenti delle semifinali) che scatteranno il 6 aprile. Otto le squadre rimaste in corsa e che puntano alla finalissima prevista il prossimo 29 maggio ad Istanbul.

La diretta del sorteggio: gli accoppiamenti

12:16 – 19 mar Real-Liverpool, è l’ultimo quarto di finale

12:15 – 19 mar Bayern-PSG, il sorteggio mette di fronte i tedeschi e i francesi.

12:14 – 19 mar Porto-Chelsea, sfida tra Portogallo e Inghilterra

12:14 – 19 mar Manchester City-Borussia Dortmund il primo club estratto da Altintop è Manchester City che sfiderà il Borussia Dortmund

Le semifinali della Champions 2020/2021

Passaggio definito anche quello delle semifinali. La vincente di Bayern-Psg sfiderà la vincente di City-Dortmund; la seconda semifinale: la vincente di Real-Liverpool se la vedrà con la vincente tra Porto e Chelsea.

Champions 2020/2021: le squadre qualificate

Ecco le squadre qualificate:

Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Porto, PSG, Real Madrid

Il sorteggio: i criteri

Non sono previste teste di serie e le squadre della stessa nazione possono essere sorteggiate contro. Altre eventuali limitazioni saranno annunciate prima del sorteggio. Il sorteggio delle semifinali (27/28 aprile e 4/5 maggio)seguirà quello dei quarti: dunque, le squadre conosceranno le loro potenziali avversarie prima della finale.

Le date dei quarti di finale di Champions

6-7 aprile: andata

13-14 aprile: ritorno

