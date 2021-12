Champions League 2021-2022, Atalanta-Villarreal: le probabili formazioni

08-12-2021 08:50

Questa sera a Bergamo, calcio d’inizio alle ore 21.00 tra Atalanta e Villarreal, partita che sarà decisiva per le sorti del girone F di Champions League. La situazione è molto semplice: si qualificherà per gli ottavi di finale chi vince, il Villarreal avrà a sua disposizione anche il pareggio ma l’Atalanta arriva al match in splendida forma e l’obbligo di vincere potrebbe essere l’ideale per una squadra come la Dea.

Non dovrebbero esserci sorprese da parte di Gian Piero Gasperini, perché naturalmente questa è una partita da vincere. Il Gasp di conseguenza potrebbe disegnare l’Atalanta con un modulo 3-4-2-1 nel quale Toloi, Demiral e Palomino sono i favoriti nella difesa a tre che agirà davanti al portiere Musso. Nessun cambio a centrocampo rispetto alle ultime uscite, mentre in attacco c’è più scelta e dunque anche più possibilità di cogliere qualche sorpresa, fermo restando che dovrebbero partire titolari Zapata prima punta, con Pasalic e Malinovskyi sulla trequarti a suo sostegno.

Sul fronte spagnolo, ci potrebbe essere un dubbio di modulo tra 4-4-3 e 4-4-2 per Unai Emery. Nonostante questo, la linea difensiva davanti al portiere Rulli sarà comunque a quattro uomini e dovrebbe prevedere Albiol e Torres al centro, con Foyth a destra e Pedraza a sinistra come terzini.Parejo e Capoue agiranno in mediana, dove accanto a loro potrebbe trovare posto Gomez, il grnade ex della partita. In attacco la possibilità forse più concreta è il tridente, con Chukwueze ala destra e Danjuma a sinistra, entrambi ai fianchi della prima punta che è il rientrante Gerard Moreno.

PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Pasalic; Zapata. All. Gasperini.

VILLARREAL (4-3-3): Rulli; Foyth, Albiol, Torres, Pedraza; Parejo, Capoue, Gomez; Chukwueze, Moreno, Danjuma. All. Emery.

OMNISPORT