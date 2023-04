Champions League 2022-2023: Chelsea-Real Madrid, le probabili formazioni

Si riparte dal 2-0 dell'andata a favore dei Blancos dell'ex Carlo Ancelotti

18-04-2023 15:58

Non solo Napoli-Milan, l’altro quarto di finale di ritorno in questo martedì di Champions League, è Chelsea-Real Madrid. Blues in crisi nera in Premier League, in cui sono a metà classifica nonostante tutti gli investimenti plurimilionari effettuati. In Champions le cose non vanno così bene: si riparte dal successo dell’andata dei Blancos dell’ex Claudio Ancelotti per 2-0 (firmato Benzema-Ansio). Qui di seguito, le possibili scelte dei due allenatori Lampard e Ancelotti, alias l’allievo contro il mastro.

CHELSEA (4-3-3): Kepa Arrizabalaga; James, Thiago Silva, Fofana, Cucurella; N’Golo Kanté, Fernandez, Kovacic; Mudryk, Havertz, João Félix. A disp.: Mendy, Chalobah, Azpilicueta, Sterling, Mount, Zakaria, Pulisic, Ziyech, Gallagher, Chukwuemeka, Loftus-Cheek. All.: Lampard.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga; Valverde, Kroos, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius. A disp.: Lunin, Luis Lopez, Vallejo, Nacho Fernandez, Odriozola, Rüdiger, Lucas Vazquez, Tchouameni, Ceballos, E. Hazard, 11 Asensio, Rodrygo, Diaz. All.: Ancelotti.