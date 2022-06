Champions League 2022: la Pro Recco esordisce contro il Barceloneta

01-06-2022 14:52

Archiviati i legittimi festeggiamenti per la vittoria del decimo scudetto, per la Pro Recco è già ora di scendere nuovamente in vasca per affrontare la Final Eight della Champions League di pallanuoto maschile.

A Belgrado, l’avversario di turno sarà il Barceloneta. Gli spagnoli sono senza dubbio alcuno un team di grande tradizione, ma in questo caso sfavoriti rispetto ai campioni in carica della manifestazione, che oltre ad andare a caccia del triplete, vorranno cercare di portarsi a casa il decimo trionfo nella massima competizione europea.

Le parole alla vigilia dell’allenatore del Recco Sandro Sukno: “Ci siamo allenati due giorni nella piscina coperta del centro federale di Ostia per entrare nel clima di Belgrado. Posso ammettere che la squadra è pronta, ho piena fiducia nei miei ragazzi. Il Barceloneta è una squadra molto organizzata, nuotano tantissimo e tengono un ritmo alto per tutta la partita, senza contare i loro fuoriclasse come Perrone, Munarriz e Granados, due portieri molto affidabili.

Secondo me sarà un torneo difficile, le otto squadre migliori d’Europa, tre partite in 72 ore se si vuole arrivare fino in fondo: servirà forza in tutti i sensi, fisica e mentale. Adesso però concentriamoci solo sul Barceloneta, poi penseremo al resto”.