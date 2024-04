Champions League, le partite di oggi: dove vedere Psg-Barcellona e Atletico Madrid Borussia Dortmund

Il programma completo delle gare d'andata dei quarti: inizia il conto alla rovescia per l'emozionante doppia sfida tra Psg e Barcellona

Torna il grande spettacolo della Champions League. Tutto pronto per le gare d’andata dei quarti di finale del torneo. Si è partiti ieri con Arsenal-Bayern e Real Madrid-Manchester City, mentre oggi sarà il momento del Dortmund, ospite dell’Atletico Madrid, e del Barcellona che farà visita al PSG a Parc des Princes.

Le partite di oggi mercoledì 10 aprile

Continua anche il percorso dell’Atletico Madrid in Champions League dopo aver eliminato agli ottavi l’Inter di Simone Inzaghi. Gli spagnoli ospiteranno al Metropolitano il Dortmund che, a sua volta, ha staccato il pass per i quarti eliminando il PSV. La squadra di Simeone, in campionato, è reduce dalla vittoria per 1-2 contro il Villareal, mentre i tedeschi, nell’ultima giornata di Bundesliga, sono stati mandati ko dallo Stoccarda.

Entusiasmante sfida anche tra Paris Saint Germain e Barcellona. A Parc des Princes sarà calcio d’inizio alle 21 tra le due squadre che sono arrivate ai quarti di Champions League dopo aver eliminato rispettivamente il Real Sociedad e il Napoli. Continua il cammino dei francesi in Ligue 1, dove nell’ultimo turno non sono andati oltre l’1-1 contro il Clermont. Bene i blaugrana, reduci dalla vittoria casalinga contro Las Palmas.

21:00 Atletico Madrid-Dortmund (Sky, NOW, Infinity+) 21:00 PSG-Barcellona Amazon Prime Video

