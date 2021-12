Champions League: Atalanta-Villarreal rinviata a giovedì per neve

08-12-2021 21:29

A causa della neve che cade copiosa su Bergamo la sfida decisiva per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League tra Atalanta e Villarreal è stata rinviata a giovedì alle 16.30. Il terreno del Gewiss Stadium era stato pulito a dovere ed è dotato di riscaldamento ma la nevicata, che per qualche minuto era diminuita, ha ripreso forza col passare dei minuti e così la UEFA ha deciso per il rinvio.

Champions, rinviata Atalanta-Villarreal

La partita era stata inizialmente posticipata di venti minuti dall’arbitro Taylor, che ha temporeggiato per decidere come muoversi insieme ai capitani e ai dirigenti delle due squadre. La nevicata non ha accennato a diminuire e il prato era evidentemente impraticabile: l’importanza dell’incontro (entrambe le squadre sono in lotta per il secondo posto nel girone) e la volontà di assicurare l’incolumità dei giocatori hanno spinto le due squadre e l’arbitro a fare questa scelta di comune accordo. La posizione iniziale dell’Uefa era di iniziare in ogni caso e poi decidere, ma il campo si sarebbe probabilmente rovinato e sarebbe diventato impraticabile anche per la sfida di giovedì.

Champions, Atalanta-Villarreal: quando si gioca

Si gioca giovedì, deciso l’orario: i due slot erano alle 15, e alle 16.30 orari non gradito all’Atalanta che si ritroverebbe senza tifosi, e alle 20.30. Queste le parole del direttore generale dell’Atalanta Marino: “L’arbitro ha provato fino all’ultimo a giocate, ha valutato l’evolversi della situazione meteo e poi si è giustamente confrontato con i due allenatori e ha deciso di rinviarlo. Speriamo di poter giocare dopo le 19, ed è quello che chiederemo alla Uefa, per venire incontro alle esigenze dei tifosi e della gente che viene allo stadio e paga il biglietto”, queste le parole a Sky.

Alle fine l’Uefa ha optato per giocare alle 16.30 perché vuole evitare sovrapposizioni alle partite di Europa League e Conference League.

OMNISPORT