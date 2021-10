Champions League, Atletico Madrid-Liverpool: le formazioni ufficiali

19-10-2021 20:13

Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di Atletico Madrid-Liverpool, sfida tra le altre due squadra che fanno parte nel girone del Milan in Champions League. Atlético Madrid e Liverpool hanno giocato contro l’ultima volta negli ottavi di Champions League 2019/20, con gli spagnoli che hanno vinto entrambe le gare, 1-0 in casa e 3-2 in trasferta ai supplementari.

Ecco le scelte di Simeone e Klopp:

Atletico Madrid (3-5-2): Oblak, Felipe, Kondogbia, Hermoso; Trippier, Lemar, Koke, De Paul, Carrasco; Joao Felix, Griezmann.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, van Dijk, Matip, Robertson; Keita, Henderson, Milner; Salah, Firmino, Mané.

OMNISPORT