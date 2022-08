Champions League: Benfica, Plzen e Maccabi Haifa alla fase a gironi

23-08-2022 23:28

Dalle tre partite di ritorno dell’ultimo turno preliminare sono uscite le prime squadre qualificate alla fase a gironi di Champions League oltre a quelle che si erano già guadagnate il posto in base ai risultati della scorsa stagione. Dopo aver già vinto all’andata per 2-0 il Benfica ha battuto anche in casa la Dinamo Kiev per 3-0. I cechi del Viktoria Plzen hanno avuto la meglio in rimonta per 2-1 sugli azeri del Qarabag dopo lo 0-0 dell’andata. Infine, il Maccabi Haifa è riuscito a pareggiare a Belgrado 2-2 contro la Stella Rossa grazie a un autogol di Pavkov al 90’ dopo essere stato sotto 2-0 e dopo aver vinto all’andata per 3-2.