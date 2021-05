Champions League, Chelsea-Real Madrid: la sportività di Zinedine Zidane

Il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 2-0 in Semifinale di Champions League contro il Chelsea. I blues sono diventati il primo club a ottenere quattro vittorie contro squadre spagnole in una singola edizione di Champions League/Coppa Campioni.

Da grande uomo di calcio quale è sempre stato, Zizou si dimostra veramente sportivo nei confronti degli avversari:

“Il Chelsea ha giocato una bella partita, ha meritato la vittoria. Noi abbiamo avuto qualche occasione, ma non siamo stati in grado di sfruttarle. Non sono comunque contento della prestazione e non cerco scuse, salvo solo il percorso fatto in Champions tra mille difficoltà”.

Una domanda anche sul futuro, ormai da mesi veramente incerto per Zidane, ma il francese glissa la domanda e si focalizza solamente sulla Liga:

“Non penso al futuro, ma a quello che siamo oggi e alla partita di Liga. Mancano quattro partite alla fine della stagione”.

OMNISPORT | 05-05-2021 23:43