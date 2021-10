Champions League donne: vince il Barcellona, goleade di Lione, Arsenal e Bayern

Si sono disputate oggi le partite della seconda giornata del gruppo C e del gruppo D di Champions League femminile. Per il gruppo C le campionesse in carica del Barcellona hanno battuto fuori casa le danesi del Koge per 2-0 con gol di Fridolina Rolfo al 63’ e Jenifer Hermoso al quinto minuto di recupero restando a punteggio pieno.

Goleade nelle altre partite: sempre per il gruppo C, l’Arsenal ha travolto per 4-0 le tedesche dell’Hoffenheim mentre per il gruppo D Lione e Bayern Monaco hanno fatto lo stesso rispettivamente per 5-0 contro Benfica e per 4-0 contro le svedesi dell’Hacken. Anche le francesi, vincitrici di cinque Champions consecutive prima del trionfo delle blaugrana nell’ultima, finora hanno al proprio attivo due vittorie su due come il Barça.

