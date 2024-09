Champions, le gare di oggi: Monaco-Barcellona il big-match, tutti gli orari e dove vederle in tv

La programmazione delle gare della prima giornata della League Phase: di seguito gli orari, le date e la diretta tv dei posticipi

La prima giornata del nuovo format della Champions League calerà il sipario con i posticipi del giovedì. In campo anche l’Atalanta a chiudere il cerchio delle italiane: i nerazzurri sfideranno un colosso come l’Arsenal. Ma la partite interessanti sono molte, con il Barcellona di Flick che si candida a sorpresa della competizione, dopo l’ottimo inizio di stagione.

Il Bayer va in Olanda, il Barca a Monaco per stupire

Dopo la grande cavalcata dello scorso anno, terminata con la vittoria della Bundesliga e la sconfitta in finale di Europa League contro l’Atalanta, ora per il Bayer Leverkusen è arrivato il momento di confrontarsi con i grandi. I tedeschi hanno perso l’imbattibilità contro il Lipsia dopo 35 partite, ma si sono subito rifatti con l’Hoffenheim e non hanno voglia di inciampare di nuovo. Il Feyenoord, prossimo avversario, ha iniziato la stagione tra alti e bassi (una vittoria e tre pareggi), ma è una squadra ostica e da non sottovalutare.

Il Barcellona da Flick sarà invece ospite del Monaco. I blaugrana hanno iniziato la Liga con il piede sull’acceleratore, vincendo tutte le partite, ma anche i francesi sono imbattuti e in un buon momento. Nel programma del giovedì spicca anche Atletico Madrid-Lipsia, con i colchoneros che possono contare sulla qualità del neo acquisto Julian Alvarez. A seguire tutte le sfide che chiederanno la prima giornata della League Phase di Champions.

Il programma completo del primo turno della League Phase

LE PARTITE DEL GIOVEDÌ

Stella Rossa-Benfica 19 settembre ore 18.45 Sky Feyenoord-Bayer Leverkusen 19 settembre ore 18.45 Sky Brest-Sturm Graz 19 settembre ore 21.00 Sky Atalanta-Arsenal 19 settembre ore 21.00 Sky Atletico Madrid-Lipsia 19 settembre ore 21.00 Sky Monaco-Barcellona 19 settembre ore 21.00 Sky

Dove vedere la Champions League in diretta

Le partite di Champions League saranno trasmesse in diretta su Sky Sport o in streaming con le app Sky Go e Now. Un match ogni turno sarà concesso anche a TV8, ma non riguarderà le partite delle squadre italiane. Le 18 migliori gare del mercoledì saranno visibili in esclusiva su Prime Video.