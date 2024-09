Champions League: il Bayern ne fa 9, Kane 4, Mbappè 1 nel tris sofferto del Real: la prima classifica

Tedeschi da record, mai nessuno come la squadra di Kompany. Bene Aston Villa e Sporting, anche il gioiellino del Real Endrick a bersaglio

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Il martedì di Champions League regala subito una prima giornata da urlo. Da record il Bayern Monaco, che ne fa addirittura 9 alla malcapitata Dinamo Zagabria, ok il Real Madrid di Ancelotti, ottimo il ritorno nell’Europa che conta dell’Aston Villa dopo 41 di attesa. Tra i bomber spicca Kane, autore di un poker.

Champions, non solo Milan e Juve: come sono andate le altre

Partiamo dai campioni in carica del Real Madrid, che hanno sofferto non poco contro lo Stoccarda. Dopo un primo tempo senza reti e con Courtois che ha salvato più volte la porta dei blancos, lo squadrone delle stelle allenato da Ancelotti ha sbloccato il risultato a inizio ripresa con Mbappé su assist di Rodrygo. Gara in discesa? No, perché i tedeschi trovano il pareggio con Undav sul cross al volo di Leweling. Ma il Real ha troppe frecce al suo arco e nel finale si riporta avanti con Rudiger su meravigliosa intuizione dell’eteno Modric e in pieno recupero fissa il risultato sul 3-1 con il gioiellino brasiliano Endrick, subito a bersaglio al suo esordio in Champions.

Bayern Monaco da record: 9 gol e quaterna di Kane

Il Bayern Monaco di Kompany fa già paura. Partita senza storia all’Allianz Arena con la Dinamo Zagabria asfaltata 9-2. Esclusi i turni preliminari e la vecchia Coppa dei Campioni, ma nessuna squadra era riuscita a segnare 9 gol in Champions League. E pensare che sul 3-0 al termine del primo tempo, la squadra croata aveva colto di sorpresa i padroni di casa con l’uno-due micidiale (49′ e 50′) di Petkovic e Ogiwara. Poi, però, è stato dominio Bayern. Harry Kane assoluto mattatore con quattro sigilli, molto bene anche il nuovo talento del calcio francese Olise, autore di una doppietta. Di Guerreiro, Sané e Goretzka le altre marcature.

Aston Villa, che ritorno in Champions. Bene lo Sporting

Dopo 41 anni di attesa l’Aston Villa è tornato nell’Europa che conta. Superlativa la prima della squadra guidata dallo spagnolo Unai Emery che si è imposta 3-0 sul campo dello Young Boys. Gli svizzeri sono stati mandati al tappeto dalle reti di Tielemans, Ramsey e Onana. Sorride anche lo Sporting, che ha liquidato 2-0 il Lille, ex squadra dell’attuale tecnico del Milan Fonseca. Il solito Gyokeres, oggetto del desiderio di numerosi top club poi rimasto in Portogallo, ha aperto le danze, quindi l’espulsione di Gomes al 40′ per somma di gialli ha facilitato il compito al club di Lisbona, che ha raddoppiato al 65′ con Debast.

Champions League, la classifica dopo le gare del martedì