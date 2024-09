Francia-Italia, i Blues con i nervi a fior di pelle: capitan Mbappè snobba i critici e finisce sotto accusa

I media francesi hanno attaccato duramente Mbappé dopo le sue dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Italia in Nations League: "Deplorevole. O è stupido o mente"

I gol e le giocate con il club non bastano, in Francia Mbappé sta vivendo un momento molto delicato. L’Europeo poco entusiasmante ha esasperato gli animi dei tifosi, che ora vogliono risposte. E quelle che sono arrivate in conferenza stampa non sono state convincenti. Tutto il contrario. “Non penso alle valutazioni della altre persone” – ha detto il fuoriclasse. Un atteggiamento che non è piaciuto ai media e alla popolazione che rappresenta.

Mbappé e le critiche alla Francia: “Non mi interessano”

“Cosa ne penso delle critiche al gioco della Francia? Sono a un punto della vita e della mia carriera in cui non penso troppo alle valutazioni delle altre persone. Io arrivo, gioco e cerco sempre di dare il meglio, la migliore versione possibile per la nazionale. Adoro questa maglia. Poi nel calcio non si può soddisfare tutti, le discussioni vanno lasciate andare perché ci saranno sempre. Io mi sento molto bene, sono felice. Gioco a calcio, disputo tutte le partite ed è fantastico. Gioco dove ho sempre voluto giocare, attualmente nella mia vita ci sono solo cose positive. Lo scorso anno mi interessava solo vincere e ho ancora oggi questo stato d’animo, detesto la sconfitta e oggi cerco di dare il meglio per il Real Madrid e per la Francia“ – ha spiegato Mbappé in conferenza stampa alla vigilia del match di Nations League contro l’Italia.

Riolo contro Mbappé: “O mente o è stupido”

A replicare alle sue dichiarazioni ci ha pensato Daniel Riolo in After Foot Thursday su RMC Sport: “Atteggiamento deplorevole. O mente o è stupido. Non può dire che non gli importa cosa pensa la gente dal momento che è un giocatore che beneficia dei servizi delle agenzie di comunicazione più all’avanguardia a Parigi. Se hai persone che gestiscono tutto intorno alla tua vita, significa che presti attenzione alla tua immagine e a ciò che offri. Non puoi semplicemente dire “l’opinione delle persone è l’ultima delle mie preoccupazioni” o questo significa che non hai capito quello che succede intorno a te”. Poi ha proseguito: “Se dici questo smetti di giocare a calcio perché lo stadio è pieno di gente che viene a pensare e ad emozionarsi. Così ti prendi gioco del mondo e la cosa peggiore è che credi che la gente non se ne renda conto. Non puoi essere sprezzante e stanco e poi apparire davanti i media con gli occhi lucidi e con il sorriso”.

“Mbappé ha torto, mente a se stesso”

“Ha torto su tutta la linea. È un peccato perché è intelligente, è appassionato di calcio. Conosce l’importanza della nazionale francese, una squadra che appartiene a tutti. Queste persone che criticano rappresentano l’80% o addirittura il 90% dei tifosi della Francia, è problematico se dici di non ascoltarli. Ciò significa che sei nella tua bolla. Sta fallendo. Quando viene a parlarci di calcio in conferenza stampa, ha un atteggiamento che non lo rappresenta. Per me da un po’ di tempo non è Kylian Mbappé a parlarci, mente a se stesso e questo è problematico” – questa la dura critica di Jerome Rothen su RMC. Un periodo delicato per il giocatore, che non può far altro che rispondere sul campo. E ad attenderlo ci sarà l’Italia.