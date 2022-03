Champions League femminile: Conegliano in finale

17-03-2022 23:17

Dopo la netta vittoria dell’andata per 3-0 Conegliano vince anche la partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro la Vero Volley Monza. 3-1 il punteggio del match a favore dell’Imoco con i parziali di 25-19 22-25 25-16 25-17 a favore delle Pantere che volano direttamente in finale per l’esclusione di tutte le squadre russe e attendono la vincente del derby di Istanbul tra Vakifbank, loro eterne rivali in Europa, e Fenerbahce, che si affronteranno in semifinale.

OMNISPORT