Champions League: gli arbitri delle italiane

24-10-2022 15:20

Giornata molto importante quella di Champions League per le squadre italiane che si apre domani sera. Per Napoli e Inter in positivo, dato che potrebbe garantire il passaggio del turno, nel caso di Juventus Milan per rimanere in corsa fino all’ultima giornata. Prima di scendere in campo, sul rettangolo verde di gioco, ecco le designazioni arbitrali per i match delle quattro italiane.

Benfica – Juventus martedi 25 ottobre ore 21.00

Arbitro: Srdjan Jovanović (SRB)

Assistenti: Uroš Stojković (SRB) – Milan Mihajlović (SRB)

IV: Momčilo Marković (SRB)

VAR: Marco Fritz (GER)

AVAR: Chris Kavanagh (ENG)

Dinamo Zagabria – Milan mercoledì 25 ottobre ore 21.00

Arbitro: Szymon Marciniak (POL)

Assistenti: Paweł Sokolnicki (POL) – Tomasz Listkiewicz (POL)

IV: Tomasz Musiał (POL)

VAR: Tomasz Kwiatkowski (POL)

AVAR: Bartosz Frankowski (POL)

Inter – Plzen mercoledì 26 ottobre ore 18.45

Arbitro: Andreas Ekberg (SWE)

Assistenti: Mehmet Culum (SWE) – Niklas Nyberg (SWE)

IV: Fredrik Klitte (SWE)

VAR: Bastian Dankert (GER)

AVAR: Christian Dingert (GER)

Napoli – Rangers mercoledì 26 ottobre ore 21.00

Arbitro: Halil Umut Meler (TUR)

Assistenti: Mustafa Eyisoy (TUR) – Cevdet Komurcuoglu (TUR)

IV: Arda Kardeşler (TUR)

VAR: Abdulkadir Bitigen (TUR)

AVAR: Marco Fritz (GER)