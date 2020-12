Champions League: i “conti in tasca” ai campioni

L’aspetto sportivo, il brivido della finale, il prestigio della vittoria: ma la Champions League travalica il campo. La componente agonistica è solo uno degli aspetti che contribuisce al fascino di questa competizione. Arrivare il più avanti possibile, infatti, ha anche un grandissimo impatto sulle casse dei club. E a maggior ragione dopo la crisi derivata dalla pandemia che ha privato i club degli introiti dei biglietti.

La corsa al montepremi

Il lungo cammino in Champions League viene ben ricompensato dalla Uefa. La finale è in programma il 29 maggio allo stadio Olimpico Ataturk di Istanbul, sempre pandemia permettendo. Si torna dunque a giocare nello stadio che avrebbe dovuto ospitare la finale dello scorso anno, a cui la Turchia dovette rinunciare.

Stagione 2020/2021

Per questa stagione la Uefa ha alzato la posta con un montepremi complessivo da 1,95 miliardi di euro che verrà diviso, in maniera assolutamente non uguale, tra tutti e 32 i team partecipanti già dalla fase a gironi. Il solo partecipare infatti (come avvenuto nel caso dell’Inter che ha già lasciato la competizione) significa mettere in cassa circa 15,3 milioni di euro.

Riuscire a fare un conteggio esatto in previsione per ogni squadra è difficile se non impossibile. Il gettone fisso equivale al 25% del montepremi, il 30% invece è determinato dai risultati, un altro 30% dal ranking storico e infine la percentuale restante dal market pool.

Le varie fasi

Nella fase a gironi ogni squadra riceve 2,7 milioni per ogni vittorie e 900mila euro per ogni pareggio. La conquista degli ottavi vale 9,5 milioni, i quarti 10,5 milioni, la semifinale circa 12,5 milioni di euro e la finale 15. Con un bonus di 4 milioni di euro alla squadra che alza il trofeo. Facendo i primi calci si evince che la squadra che trionfa porta a casa circa 51 milioni di euro.

A questi premi vanno poi aggiunti quelli relativi al ranking storico che parte da 1,1 milioni di euro fino ad arrivare a circa 35,6 milioni e ancora bisogna aggiungere quanto arriva dal market pool e anche in questo caso si parte da una cifra minima di circa 6 milioni. Uno dei top club europei che riesce a mettere le mani sulla coppa dalle grandi orecchie può quindi arrivare a guadagnare 120 milioni di euro. E questo succede in una stagione in cui non ci sono i proventi che arrivano dal botteghino per gran parte delle squadre.

SPORTEVAI | 14-12-2020 12:29