22-02-2022 23:56

A Stamford Bridge finisce 2-0 per il Chelsea l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Lille. Vanno a segno con un gol per tempo Havertz e Pulisic, Tuchel ha lasciato in panchina Lukaku. Dopo 8 minuti il tedesco porta in vantaggio i Blues di testa su angolo di Ziyech, il raddoppio arriva al 63’ con N’Golo Kanté che consegna l’assist a Pulisic il quale insacca il 2-0 finale che ipoteca i quarti per i londinesi.

OMNISPORT