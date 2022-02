Chelsea, Tuchel ammette il problema Lukaku: "Non è coinvolto nel gioco"

21-02-2022 17:02

Il Chelsea si prepara alla sfida di UEFA Champions League contro i campioni di Francia del Lille, e Thomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa della situazione legata a Romelu Lukaku, attaccante belga ex Inter che a Stamford Bridge non sta di certo vivendo una grande stagione:

“Cosa posso farci per coinvolgere maggiormente Lukaku nel gioco? Non lo so. Dobbiamo affrontare la realtà: i dati sono lì e parlano chiaro. Lui non è coinvolto nel nostro gioco, qualche volta è così. Non è che ciò che noi o Romelu vogliamo, ma non è il momento di ridere di lui o scherzarci sopra”.

