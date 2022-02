Chelsea campione del mondo, Romelu Lukaku protagonista

12-02-2022 19:40

Il Chelsea conquista il Mondiale per club: ad Abu Dhabi la squadra di Tuchel ha piegato ai supplementari per 2-1 il Palmeiras, a segno Lukaku nel primo tempo e Havertz su rigore al 117′. Per i Blues è la prima affermazione assoluta, la terza per il calcio inglese. Un segnale di riscatto da parte dell’ex bomber dell’Inter, criticatissimo in Inghilterra dopo una prima parte di stagione decisamente negativa.

Chelsea-Palmeiras: primo tempo equilibrato e senza gol

Prima metà di gara più equilibrata del previsto allo stadio Mohammed bin Zayed di Abu Dhabi. I brasiliani partono molto aggressivi nelle prime fasi dell’incontro, poi il Chelsea prende il controllo delle operazioni e crea di più, senza però riuscire a concretizzare. I Blues sprecano due chance con Hudson-Odoi, poi al 31′ devono fare a meno di Mount, infortunato, dentro Pulisic. Il Palmeiras sfiora l’1-0 al 28′ con Dudu, impreciso, nel finale di tempo londinesi pericolosi con i due difensori, Rudiger e Thiago Silva, Weverton è attento.

Chelsea-Palmeiras, botta e risposta Lukaku-Veiga

Inglesi decisamente più convinti in avvio di ripresa, al 55′ la squadra di Tuchel trova il vantaggio grazie a un colpo di testa di Lukaku, stacco imperioso sul cross di Hudson-Odoi. Il vantaggio dei campioni d’Europa dura però solo pochi minuti: al 64′ Veiga pareggia su calcio di rigore, assegnato per un tocco di mano di Thiago Silva nell’area Blue. La partita si accende: Pulisic spreca l’assist di Lukaku sparando fuori, poco dopo il belga è sostituito da Werner. Di Kovacic l’ultimo tiro, alto, prima dei supplementari.

Chelsea-Palmeiras: decide Havertz in extremis

Ai supplementari è il Chelsea a condurre il gioco per evitare i calci di rigore. La squadra di Tuchel ci prova con Pulisic, Ziyech e Sarr, senza successo. Londinesi avanti tutta nel finale, Saul Niguez di testa spedisce sopra la traversa al 114′, poi al 115′ l’episodio decisivo: tocco di mano di Garcia sul tiro di Azpilicueta. La Var segnala e dal dischetto Havertz regala la vittoria al Chelsea.

