Tuchel critico su Lukaku: “Troppi palloni persi”

15-01-2022 18:15

E’ tornato a guidare l’attacco del Chelsea, ma non a brillare. Romelu Lukaku, l’ex attaccante dell’Inter, continua a vivere un momento nero. Contro il City, partita persa per 1-0 dai londinesi, la punta ha avuto una grande occasione a tu per tu con il portiere Ederson, ma ha sbagliato. Lontani sono i tempi italiani in cui era letale.

Il Chelsea è così scivolato a -13 da Guardiola e, nel dopopartita, Thomas Tuchel non ha fatto niente per nascondere la delusione. Anche per la partita di Lukaku: “A volte dovrebbe mettersi di più a disposizione per la squadra. Ha perso molti palloni, senza che fosse pressato. Ha avuto una grande possibilità. Ovviamente vogliamo servirlo, ma dobbiamo fare molto meglio in attacco”.

OMNISPORT