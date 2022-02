Mondiale per Club: il Chelsea raggiunge il Palmeiras in finale

09-02-2022 20:03

Il Chelsea è in finale della Coppa del Mondo per Club FIFA. I Blues raggiungono l’ultima tappa del prestigioso torneo tra i campioni continentali grazie al successo per 1-0 contro l’’Al-Hilal. Decisivo un gol al 32′ del primo tempo dell’attaccante belga Romelu Lukaku, un bel riscatto per l’ex Inter in una stagione con più ombre che luci.

Gara non facile per i londinesi, che hanno anche sofferto in diverse occasioni, con Kepa autore di un paio di interventi importanti, sia sullo 0-0 che sull’1-0. In finale, i Campioni d’Europa incontreranno il Palmeiras, sfida che si giocherà sabato 12 febbraio alle 17.30.

OMNISPORT