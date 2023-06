Champions League, Inter-Manchester City: il programma della vigilia

Toccherà prima a Simone Inzaghi, insieme a tre giocatori, parlare in conferenza stampa. Nerazzurri primi anche per l'allenamento

09-06-2023 11:00

Come si svolgerà la vigilia della finale di Champions League per Inter e Manchester City? Domani sera c’è l’appuntamento all’Ataturk Olympic Stadium e sarà il campo a parlare, per oggi invece toccherà ad allenatori e giocatori dire la loro.

La prima conferenza stampa, alle 16:15, sarà dell’Inter: si presenteranno ai microfoni Simone Inzaghi insieme ad Hakan Calhanoglu, Matteo Darmian e Lautaro Martinez. Due ore dopo sarà il turno di Pep Guardiola insieme a Ruben Dias e Kevin de Bruyne. Anche per gli allenamenti toccherà prima all’Inter (ore 17:00) e poi al City (19:00): entrambe le squadre conosceranno il manto dell’Ataturk.