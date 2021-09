Champions League, Julio Cesar fa sognare i tifosi nerazzurri

L’ex portiere brasiliano dell’Inter Julio Cesar, vincitore del Triplete con la squadra di José Mourinho nel 2010, fa sognare i tifosi ricordando uno specifico episodio di questa indimenticabile campagna europea. Queste le sue parole alla Gazzetta dello Sport alla viglia della sfida del Biscione contro lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi:

“Non paragono questa squadra a quella dove c’ero io, a Kiev, non è giusto. Certo, a noi l’Ucraina diede il là al passaggio del turno e ad arrivare in finale. Ho visto uno spirito di squadra fortissimo nell’Inter, questo conta più dei singoli. Credo che i tifosi possano stare tranquilli. Se il livello è quello messo in mostra col Real, io ci credo: si può arrivare in finale, basta crederci. E in Italia non faccio paragoni tra una stagione e l’altra, tra la scorsa e l’attuale. Ma l’Inter ha proprio tutto, per rivincere ancora”.

OMNISPORT | 28-09-2021 17:38