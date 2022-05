Champions League, Liverpool, Klopp: "Il Real è leggermente favorito"

27-05-2022 19:30

“Real e Liverpool sono due finaliste sullo stesso piano, ma con loro che hanno un po’ più di esperienza in partite del genere”. Così il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp parla alla vigilia della finale di Champions League contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti, che si giocherà domani alle 21 allo Stade de France di St. Denis.

Klopp è ottimista sulla presenza di Thiago Alcantara e Fabinho ma è preoccupato per il campo di gioco, il cui prato è stato rifatto a poche ore dalla finale: “Di solito il campo nuovo è una buona notizia, ma non sono sicuro stavolta sia così. L’arbitro ha fatto il sopralluogo, il pallone rimbalza, ma si vedono ampie zolle di campo rifatto e a questo non siamo abituati. Certo, siamo tutte e due nella stessa situazione: ma essendo due squadre tecniche, non vorrei fosse penalizzato il gioco”.