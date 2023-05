Champions League: Marotta, “Orgoglioso che Galliani venga a Instabul”

Il dirigente dell’Inter parla del legame che lo lega all’ad del Monza

30-05-2023 20:24

A Istanbul all’Ataturk in occasione della finale della Champion League a tifare Inter, ci sarà anche un tifoso d’eccezione: Adriano Galliani. “Con Galliani – ha affermato Giuseppe Marotta – mi lega un rapporto di stima e il fatto che venga a Istanbul mi riempie di orgoglio e di piacere. Ho tifato per lui in tante occasioni e mi fa piacere che stavolta tifi lui per me”. “Adriano – ha continuato il dirigente nerazzurro – è in assoluto il miglior dirigente del calcio italiano. Credo che sia un esempio da seguire per i valori che rappresenta”.L’occasione delle dichiarazioni è stata la presentazione dell’autobiografia di Galliani.