Champions League: Milan-Tottenham senza i numeri uno

Se i rossoneri dovranno rinunciare a Mike Maignan, la squadra inglese dovrà fare a meno di Hugo Lloris

08-02-2023 14:55

Milan-Tottenham senza i portieri titolari. Se in casa rossonera mancherà infatti Mike Maignan, gli inglesi dovranno fare a meno di Hugo Lloris. Quest’ultimo dovrà stare lontano dai campi per almeno 6-8 settimane, dunque non ci sarà neanche al ritorno di Champions League di Londra l’8 marzo. Per il 36enne, ex capitano della Francia, l’infortunio è ai legamenti del ginocchio e se l’è procurato contro il Manchester City domenica scorsa in Premier League, nel match vinto 1-0 dagli Spurs. Al posto di Lloris, contro il Milan, ci sarà in porta Fraser Forster.