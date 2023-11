Champions League, Pioli: "Contro Psg deve essere partita della svolta"

"Con l'Udinese abbiamo fatto male, prevale sentimento di rivalsa"

06-11-2023 18:17

Quella di domani contro il Paris Saint-Germain deve essere la partita della svolta? “Per la Champions sì. Dobbiamo iniziare a fare punti noi, non solo sperare in risultati favorevoli delle altre partite. Sarà difficilissima perché l’avversario è di altissimo livello. Dobbiamo crederci dall’inizio alla fine”. Così l’allenatore del Milan, Stefano Pioli, in conferenza stampa a Milanello. “Il sentimento che prevale è quello di rivalsa. Sabato abbiamo deluso i tifosi e ci hanno fischiato, vuol dire che abbiamo fatto male. Abbiamo l’occasione di tornare a giocare da Milan”, ha aggiunto.