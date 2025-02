Champions League, spicca City-Real Madrid: dove vedere l'andata playoff, programma, orari e diretta tv

La Champions League è pronta ad aprire nuovamente il sipario per le sfide dei playoff: il programma completo e il palinsesto televisivo

Tutto pronto per l’andata dei playoff di Champions League, con tante gare interessanti con squadre zeppe di talento. A prendersi la scena è Manchester City-Real Madrid, Guardiola contro Ancelotti, con il primo che sta convivendo con molte difficoltà da inizio anno. Scenderanno in campo anche tre italiane: Juve, Atalanta e Milan. E l’obiettivo è chiaro: raggiungere l’Inter agli ottavi di finale.

Il programma dei playoff Champions: le gare di oggi

Si comincia con una sfida tutta francese con la sorpresa Brest che ospita il Psg. Un incontro non semplice, ma i parigini sono cresciuti negli ultimi mesi. La Juventus ritrova il Psv dopo cinque mesi dall’ultima volta: tante cose sono cambiate ma Motta vuole centrare gli ottavi. Big match tra Macnhester City e Real Madrid, con i Blancos con la coperta corta a causa di tanti infortuni in difesa. Chiudono il quadro Sporting e Borussia Dortmund.

Brest-Psg ore 18.45 Sky Sport Juventus-Psv ore 21.00 Sky Sport Manchester City-Real Madrid ore 21.00 Sky Sport Sporting-Borussia Dortmund ore 21.00 Sky Sport

Playoff Champions, le partite di mercoledì 12 febbraio

Mercoledì scende in campo anche l’Atalanta di Gasperini, reduce da una roboante vittoria in Serie A contro il Verona. I nerazzurri voleranno nella terra di De Ketelaere, dove se la vedranno contro il Brugge, una squadra ostica. Il Milan va invece in Olanda a sfidare il Feyenoord con l’ex Gimenez pronto ad incidere contro il suo passato. Il Bayern Monaco sulla carta non dovrebbe avere molti problemi ma nella League Phase di Champions ha già fatto vari scivoloni. Il Benfica di Di Maria sarà ospite del Monaco.

Brugge-Atalanta ore 18.45 Sky Sport Celtic-Bayern Monaco ore 21.00 Sky Sport e TV8 Feyenoord-Milan ore 21.00 Amazon Prime Video Monaco-Benfica ore 21.00 Sky Sport

Champions League playoff, dove vederli

Tutti gli incontri dei playoff di Champions League sono fissati alle 18:45 e alle 21:00. Le partite saranno trasmesse da Sky (in streaming su Sky Go) e NOW, con l’eccezione della sfida tra Feyenoord e Milan, che sarà visibile esclusivamente su Amazon Prime Video. TV8 non trasmetterà dirette in chiaro, poiché ha scelto di riservare lo spazio per una delle partite più attese del mercoledì: il confronto tra Celtic e Bayern Monaco.

