Champions League, PSG-Barcellona: i convocati di Ronald Koeman

E’ stata diramata dal tecnico del Barcellona Ronald Koeman la lista dei convocati per la partita di domani sera contro il PSG, ritorno degli Ottavi di Finale di Champions League e ultimo tentativo per evitare un’eliminazione che, per quanto visto in questa stagione, sarebbe sacrosanta.

Assente anche Araujo oltre a Piqué, Sergi Roberto, Coutinho e Ansu Fati. Ecco la lista completa:

Portieri: Ter Stegen, Neto, Inaki Pena.

Difensori: Dest, Lenglet, Jordi Alba, Umtiti, Junior Firpo, Mingueza.

Centrocampisti: Busquets, Pjanic, Puig, Pedri, Matheus, De Jong, Ilaix Moriba.

Attaccanti: Griezmann, Braithwaite, Messi, Dembélé, Trincao, Konrad.

OMNISPORT | 09-03-2021 17:24