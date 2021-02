Champions League, Rafael Toloi esalta la prestazione nonostante la sconfitta

Subito dopo la sconfitta subita dall’Atalanta per 1-0 per mano del Real Madrid, Rafael Toloi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Sky Sport”. Grande delusione da parte del capitano della Dea ma rimane comunque l’orgoglio per una grande prestazione, soprattutto in virtù dell’inferiorità numerica che l’Atalanta ha subito per oltre 70 minuti di partita.

Queste le sue dichiarazioni:

“Giocare con il Real Madrid è difficile, con un uomo in meno ancor di più. Il rosso non c’era, perché c’era anche Romero dietro e il pallone non andava verso la porta. Dopo è diventato tutto più difficile, però abbiamo fatto una grande partita. Abbiamo difeso bene e siamo vivi. Abbiamo visto che siamo capaci di giocare alla pari. Dobbiamo andare là e vincere, ma oggi anche con un uomo in meno abbiamo creato situazioni importanti, abbiamo fatto bene e dobbiamo fare così anche a Madrid per cercare di portare a casa il risultato. Questa gara ci dice che siamo forti, che siamo una squadra che gioca insieme, che contrasta, che può fare bene contro chiunque. Ovviamente il sapore è amaro per il gol preso alla fine, ma abbiamo la seconda partita e possiamo fare bene là e portare a casa la qualificazione”.

OMNISPORT | 24-02-2021 23:29