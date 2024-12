Champions League, grave lutto per lo Young Boys: morto il figlio di Elia poco prima del match con lo Stoccarda

Poche ore prima del match di Champions League tra Stoccarda e Young Boys, l'attaccante della squadra svizzera Meschack Elia è venuto a conoscenza della scomparsa di uno dei suoi figli

È un evento tragico quello che ha preceduto di poche ore l’inizio della sfida di Champions League tra Stoccarda e Young Boys. Poche ore prima dell’incontro il giocatore della squadra svizzera Meschack Elia ha infatti ricevuto la tragica notizia dell’improvvisa morte di uno dei suoi figli, notizia che ha scosso ovviamente anche tutti gli altri giocatori, che nel corso della partita hanno voluto dimostrare la loro vicinanza all’attaccante.

Il dramma di Elia poco prima della sfida allo Stoccarda

Poche ore prima di quella che sembrava essere una partita come tante altre di Champions League per lo Young Boys, l’attaccante della squadra svizzera Meschack Elia ha ricevuto la notizia peggiore che potessero comunicargli, quella dell’improvvisa scomparsa di uno dei suoi figli dopo una breve malattia.

Un dramma, anzi, una tragedia che ovviamente ha fatto passare tutto il resto in secondo piano, con il giocatore che ha immediatamente preso un areo per volare a Berna per poi fare ritorno dalla sua famiglia nella Repubblica Democratica del Congo, suo paese natale e luogo di residenza della moglie e degli altri figli.

Minuto di silenzio e dedica di Lakomy

Una tragica notizia che ha sconvolto non solo il diretto interessato, ma tutta la società elvetica, i suoi compagni di squadra e i suoi avversari dello Stoccarda, che prima del fischio d’inizio del match (terminato 5-1 per i tedeschi) si sono riusciti in mezzo al campo per un minuto di silenzio e giocato con la fascia nera per il lutto.

Bello anche il gesto del suo compagno di squadra Lukasz Lakomy, che in occasione dei festeggiamenti per la sua rete che ha sbloccato l’incontro, è andato a recuperare una maglietta di Elia, che ha mostrato a tutto lo stadio insieme al resto della squadra, perché anche se si trovavano in campo in occasione della sfida della competizione europea per club più importante la loro testa e il loro cuore erano tutti con Meschack.

Il comunicato dello Young Boys

A divulgare la notizia è stato il club svizzero attraverso un comunicato ufficiale: “Martedì sera Meschack Elia e gli Young Boys hanno ricevuto una notizia incredibilmente triste: uno dei figli di Meschack Elia è morto in modo del tutto inaspettato dopo una breve malattia. La compagna di Elia si era recata con i due figli nella Repubblica Democratica del Congo, dove è avvenuto il tragico evento. Mercoledì Meschack Elia tornerà a Berna e poi ritornerà subito a casa dalla sua famiglia. Il BSC Young Boys è sbalordito e porge le sue più sentite condoglianze a Meschack Elia e augura a lui e ai suoi parenti tanta forza e fiducia. Accompagneremo e sosterremo Meschack nel miglior modo possibile durante questo momento difficile”.