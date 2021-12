Champions League Women: Juventus in cerca dei tre punti contro il Servette

16-12-2021 12:48

Tre punti per passare il turno e magari cogliere anche il primo posto del Girone. Questo l’obiettivo della Juventus che questa sera scende in campo contro il Servette nell’ultimo match della fase a gironi della Champions League femminile.

Le Juventus Women si qualificheranno in caso di vittoria, a prescindere dal risultato della sfida tra Chelsea e Wolfsburg. In caso di pareggio tra inglesi e tedesche alle bianconere basterebbe anche il pari, mentre in caso di vittoria delle vice campionesse d’Europa i quarti di finale arriverebbero anche con una sconfitta. Qualora le bianconere vincessero e nell’altra sfida a vincere fosse il Wolfsburg con uno o due gol di scarto, la qualificazione arriverebbe anche come prime nel girone.

Nella gara di andata in Svizzera, il match terminò 3-0 per le bianconere con i gol di Caruso, Cernoia e Hurtig.

Sara Gama, capitano e difensore della Juventus Women, ha parlato ai microfoni di JTV: “Siamo molto emozionate ma anche molto determinate. Abbiamo fatto un percorso lungo durante il quale non abbiamo lasciato nulla al caso. Oggi dobbiamo fare la prestazione giusta”.

