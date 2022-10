Champions League, Xavi: “Vogliamo dominare sempre, quanti ricordi a San Siro”

03-10-2022 20:29

La Champions League è alle porte ed in questo turno, fra le altre, vedrà opposte Inter e Barcellona, squadre inserite nel girone C.

La conferenza stampa alla vigilia dell’ allenatore spagnolo parte subito con un “Vogliamo dominare, fare possesso palla, giocare nella metà campo avversaria, siamo il Barcellona e a prescindere dal nostro avversario, questa è la nostra storia e io non la cambierò di certo”.

Impossibile, però, non ricordargli il doppio scontro in semifinale nel 2010 , quello che vide trionfare i nerazzurri di Mourinho in una sfida dalle mille diatribe.

“A causa del vulcano islandese viaggiammo in pullman per arrivare qui – prosegue Xavi – non fu facile, quell’Inter era uno squadrone, noi perdemmo a San Siro in una gara ricca di polemiche, è un triste ricordo per noi”.