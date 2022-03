Champions, Liverpool-Inter: a che ora e dove vederla in chiaro o Sky

08-03-2022 12:53

L’Inter si gioca tutto nel match di ritorno di Anfield Road. Si annuncia un Liverpool-Inter tesissimo e molto più equilibrato di quanto il parziale di partenza possa far pensare. Con il pesante 0-2 rimediato 15 giorni fa a SanSiro, la partita di Liverpool sembra una missione impossibile per la squadra di Inzaghi. Nonostante questo e nonostante la indiscussa forza dei Reds, i nerazzurri sono ottimisti di potercela fare. Certo, l’accesso ai quarti pare alquanto complicato, ma almeno vendere cara la pelle, far bella figura e provarci non costa niente.

Vedremo sicuramente un Inter di qualità e di battaglia, come quella ammirata per 70 minuti nella sfortunata partita d’andata.

Liverpool-Inter: date e orari

Data di Liverpool-Inter : 8 marzo 2022

: 8 marzo 2022 Orario di inizio Liverpool-Inter : 21.00

: 21.00 Dove si gioca : Liverpool, Anfield Road

: Liverpool, Anfield Road Arbitro : Lahoz (Spagna)

: Lahoz (Spagna) Dove vederla in diretta: Canale 5 (in chiaro); Infinity e Sky (pay tv)

I precedenti tra Liverpool e Inter

In Champions League Inter e Liverpool si sono incrociate solo due volte. La prima nel 1965, che coronò una grandiosa rimonta nerazzurra. All’andata il Liverpool vinse per 3-1 ad Anfield, al ritorno l’Inter si impose 3-0 a San Siro con gol di Corso, Peirò e Facchetti, volando in finale per la seconda volta consecutiva. Il secondo scontro avvenne nel 2007/2008, agli ottavi. Il Liverpool vinse per 2-0 in casa, con due reti nei minuti finali dopo una battaglia con espulsi e infortuni pesanti. Stesso cliché nella gara di ritorno a San Siro dove i Reds si imposero 0-1 al termine di una partita tesissima.

Chi è l’arbitro di Liverpool-Inter

Sarà Antonio Mateu Lahoz l’arbitro di Liverpool-Inter. L’anno scorso, lo spagnolo ha arbitrato la finale di Champions tra Chelsea e Manchester City. Con l’Inter ha un solo precedente e non è un bel ricordo per i nerazzurri: Europa League 2013, sconfitta col Tottenham di Bale per 3-0.

Probabili formazioni di Liverpool-Inter

Klopp, dovrà fare a meno degli indisponibili Origi, Firmino e Thiago Alcantara. Modulo di partenza sarà il solito 4-3-3, con Salah, Diogo Jota e Mané a comporre il tridente offensivo. In mezzo al campo ci sarà Elliott in cabina di regia, con Henderson e Fabinho ad agire ai suoi lati. Dubbio Matip in difesa.

Simone Inzaghi, così come era accaduto nella sfida di andata, dovrà ancora fare a meno di Barella, che dovrà scontare il secondo turno di squalifica. Al suo posto, in mezzo al campo, ci sarà spazio per Vidal insieme a Brozovic e Calhanoglu, con Dumfries (in vantaggio su Darmian) e Perisic (favorito su Gosens) sulle corsie esterne.

Liverpool (4-3-3) : Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Elliott, Fabinho; Salah, Diogo Jota, Mané. All. Klopp

: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Elliott, Fabinho; Salah, Diogo Jota, Mané. All. Klopp Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Lautaro. All. S. Inzaghi

Dove vedere Liverpool-Inter in diretta tv e streaming

Liverpool-Inter si gioca martedì 8 marzo 2022 con inizio alle ore 21.00. La partita è trasmessa da Canale 5 in chiaro, e dalle piattaforme Infinity e Sky per le quali è necessario sottoscrivere un abbonamento. Per quanto riguarda lo streaming invece basta servirsi di MediasetPlay oppure di SkyGO: uno è gratuito e chiede solo la profilazione, l’altro invece si può fruire solo con apposito abbonamento.

Per chi invece preferisce, per varie ragioni, seguire il live nella sua versione testuale: il miglior live di Liverpool-Inter è su Virgilio Sport

