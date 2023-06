Champions, parla Mazzola: “La spunta chi è più furbo” La leggenda dall’Inter nel corso di un’intervista a Libero: “Haaland? Non conosco quel signore, conosco soltanto Onana, Acerbi, Bastoni e altri bravi ragazzi"

10-06-2023 17:56

Lo storico ex giocatore dell’Inter, nonché leggenda nerazzurra, Sandro Mazzola, durante un’intervista concessa al quotidiano Libero, ricorda le sue precedenti finali di Champions: “Nel pomeriggio mi concederò una bella passeggiata, ma per sgranchire i nervi non certo le gambe che non sono più quelle di una volta”. Riguardo la finale di questa sera, Mazzola dice: “City schiacciasassi e favorito? Anche il Real del 1964 lo era. In 90′ di calcio spesso non vince la squadra più ambiziosa e forte. La spunta chi è più furbo”.

Un commento poi sui singoli: “Lautaro può ripetere quello che combinai io al Prater: doppietta e coppa a Milano, Haaland? Non conosco quel signore, conosco soltanto Onana, Acerbi, Bastoni e altri bravi ragazzi. Stasera due possibili jolly per Inzaghi? Brozovic e Barella. Ma se avesse un Sandro Mazzola…” riporta Tuttomercatoweb.