Chelsea: a gennaio l'assalto per Leao

26-09-2022 13:08

In casa Milan tiene banco l’ipotesi di rinnovo contrattuale legata a Rafal Leao. Trattativa non per niente facile e veloce da risolvere. Il contratto del giocatore portoghese scade nel giugno 2024, ma secondo il Corriere della Sera, filtra ottimismo per vedere l’attaccante ancora in maglia rossonera per le prossime stagioni.

Attenzione però alle varie squadre interessate al giocatore, una su tutte il Chelsea. Il club rossonero deve cercare di torvare in fretta la chiave giusta per la firma, altrimenti a gennaio torneranno alla carica sia i Blues che altre squadre di Premier League che vorranno il forte portoghese.