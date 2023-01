Chelsea, altra follia sul mercato: 100 milioni per Mudryk

15-01-2023 16:34

300 milioni spesi in estate non bastano al Chelsea, che sta facendo quello che vuole anche in questa sessione invernale. Dopo il difensore francese Badiashile, André Santos, David Fofana e Joao Felix, i Blues sconvolgono la Premier League mettendo a segno uno dei colpi più costosi della storia della lega britannica: Mychajlo Mudryk.

Classe 2001 ex Shakhtar, è considerato la nuova stella del calcio ucraino. Col Chelsea ha firmato un contratto lunghissimo fino al 2031, e guadagnerà 7,5 milioni di euro a stagione.

Questo il comunicato apparso sul sito ufficiale dello Shakhtar:

“Mykhailo Mudryk, continuerà la sua carriera in uno dei club più forti della Premier League inglese: il Chelsea di Londra. I club hanno concordato tutti i dettagli del trasferimento: lo Shakhtar riceverà 70 milioni di euro per il giocatore e altri 30 milioni sono previsti come bonus. Lo Shakhtar FC ringrazia Mykhailo per il suo modo di giocare, i gol importanti segnati e il contributo significativo alle vittorie della squadra. Ti auguriamo di avere successo nel migliore campionato del mondo, di vincere tanti trofei e premi personali, e di avere grandi successi in carriera!”.

