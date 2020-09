Chelsea da 0-3 a 3-3, volano l'Everton e Ancelotti

Riscatto Manchester United. La squdra di Solskjaer apre il terzo turno di Premier League battendo il Brighton in rimonta, grazie all’autorete di Dunk a fine primo tempo e al goal di Rashford nella ripresa, che ha permesso agli ospiti di ribaltare la rete di Maupay nella prima frazione.

Quando tutto sembrava presagire al finale sul 2-1, è cambiato tutto: al minuto 95 il pareggio di March, con il Manchester United riuscito in maniera pazzesca a vincere la gara con un rigore dell’infallibile Bruno Fernandes al 100esimo minuto. Un dato da record e incredibile, sopratutto perchè il penalty è stato assegnato con il Var dopo il fischio finale.

Primi punti dunque per il Manchester United per la sconfitta dello scorso turno, in attesa di recuperare l’altra sfida. A punteggio pieno l’Everton di Ancelotti, che ringrazia ancora una volta il capocannoniere di Premier (5 reti), Calvert-Lewin: superato il Crystal Palace in trasferta e nove punti su nove in classifica.

Altra rimonta al cardiopalma, come lo United, la confeziona il Chelsea: sotto di 3 goal sul campo del WBA, i Blues evitano la figuraccia acciuffando il pari con un goal discusso di Abraham al 95′.

Attesa per il big match tra Liverpool e Arsenal nella serata di lunedì, mentre il Manchester City se la vedrà con il Leicester domenica.

PREMIER LEAGUE, 3ª GIORNATA

BRIGHTON-MANCHESTER UNITED 2-3 [40′ rig. Maupay (B), 43′ aut. Dunk (M), 55′ Rashford (M), 95′ March (B), 100′ Bruno Fernandes (M)]

CRYSTAL PALACE-EVERTON 1-2 [10′ Calvert-Lewin (E), 26′ Kouyatè (C), 40′ rig. Richarlison (E)]

WBA-CHELSEA 3-3 [4′ e 25′ Robinson (W), 27′ Bartley (W), 54′ Mount (C), 70′ Hudson-Odoi (C), 95′ Abraham (C)]

BURNLEY-SOUTHAMPTON [sabato ore 21]

SHEFFIELD-LEEDS [domenica ore 13]

TOTTENHAM-NEWCASTLE [domenica ore 15]

MANCHESTER CITY-LEICESTER [domenica ore 17:30]

WEST HAM-WOLVERHAMPTON [domenica ore 20:30]

FULHAM-ASTON VILLA [lunedì ore 18:45]

LIVERPOOL-ARSENAL [lunedì ore 21]



CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

EVERTON 9 punti CRYSTAL PALACE 6 ARSENAL 6 LIVERPOOL 6 LEICESTER 6 CHELSEA 4 NEWCASTLE 3 WOLVERHAMPTON 3 LEEDS 3 TOTTENHAM 3 BRIGHTON 3 ASTON VILLA 3 MANCHESTER CITY 3 MANCHESTER UNITED 3 WBA 1 BURNLEY 0 SHEFFIELD UNITED 0 SOUTHAMPTON 0 FULHAM 0 WEST HAM 0

OMNISPORT | 26-09-2020 21:05