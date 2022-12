Chelsea, Enzo Fernandez accetta il trasferimento: si tratta col Benfica

31-12-2022 11:21

Enzo Fernandez, giocatore del Benfica, è stato protagonista della trionfale avventura in Coppa del Mondo dell’Argentina, e al momento si parla molto di un suo trasferimento a gennaio. Il 21enne è stato premiato come Giovane Migliore del Mondiale.

Fernandez è arrivato al Benfica dal River Plate solo l’anno scorso, firmando un contratto quinquennale con scadenza nel 2027.

Secondo quanto riportato da Metro, Enzo Fernandez ha accettato di unirsi al Chelsea e il prossimo passo del club di Premier League sarà quello di convincere il Benfica a venderlo. Fabrizio Romano riferisce che i Blues hanno avviato le discussioni con il club portoghese per un trasferimento che potrebbe valere 105 milioni di sterline, ovvero il valore della sua clausola rescissoria.

Il Benfica ha mostrato poca intenzione di vendere Fernandez e il Chelsea ha già un piano di riserva nel caso in cui il trasferimento non si concretizzasse. Nello specifico si parla di un altro argentino, il centrocampista del Brighton and Hove Albion Alexis Mac Allister, secondo il Times.