Chelsea, Tuchel prende tempo: "Lukaku? Non posso annunciare nulla"

Thomas Tuchel si sfrega le mani.e si prepara ad accogliere Romelu Lukaku dall’Inter. Alla vigilia della Supercoppa Europea contro il Villarreal, in programma domani sera al Windsor Park di Belfast, il tecnico del Chelsea ha preferito glissare in conferenza stampa sull’arrivo sempre più vicino dell’attaccante belga nelle fila dei ‘Blues’.

“Non sono assolutamente in grado di annunciare nulla e non voglio parlarne perché questa è la conferenza stampa alla vigilia di una finale europea. Come già sapete ho molta fiducia nella rosa e abbiamo già dimostrato di potere essere una squadra forte. Ho già parlato diverse volte di come ci siamo confrontati con la società su come migliorare la squadra, una cosa non semplice dopo l’addio di Olivier Giroud, che negli anni ha avuto un ruolo importante. Dobbiamo aspettare di capire cosa è possibile e cosa non è possibile fare ma siamo tranquilli e felici di lavorare con questa squadra. Oggi non c’è nulla da annunciare e non parlerò finché non ci sarà qualcosa di concreto”.