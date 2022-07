Chelsea, Werner verso la partenza: ecco chi è interessato

31-07-2022 16:20

È sempre più probabile che l’attaccante del Chelsea Timo Werner lasci Stamford Bridge: dall’Inghilterra infatti si dice che il Chelsea lo abbia offerto al Real Madrid, mentre anche il Newcastle si sta facendo sotto proponendo un prestito.

Le due nuove squadre collegate a Werner arrivano dopo che la Bild ha riferito che l’attaccante è disposto ad accettare una riduzione del 50% dello stipendio per tornare all’ex club, ovvero il Lipsia, il che indica che i Blues non avrebbero problemi a liberarsene.

La scorsa stagione il 26enne ha segnato solo quattro gol in Premier League in 21 presenze, ma ha anche realizzato quattro gol e due assist nelle cinque gare di Champions League.

Il Chelsea e il Real Madrid sono entrate in contatto anche per il 20enne Armando Broja, di cui si dice che Thomas Tuchel sia un estimatore.

Nel frattempo, il Sunday Mirror sostiene che anche il Newcastle si stia interessando a Werner, e abbia proposto un prestito con diritto di riscatto. Tuttavia al momento, quasi tutti i quotidiani che hanno trattato l’argomento Timo Werner sono concordi nel pensare che alla fine il centravanti tedesco farà ritorno al Lipsia.

Il suo stipendio settimanale di 270.000 sterline dovrebbe però essere ridotto in modo significativo per potersi trasferire al Lipsia o al Newcastle. In tutto questo si è parlato anche di Juventus, ma i sondaggi del club bianconero non sembrano così determinati.

