Chi è Alessandro “YeT_Baz” Bazzani, il nuovo player del Parma

Solo qualche settimana fa vi raccontavamo del debutto del Parma nel settore del gaming competitivo, e di come la società stesse cercando il suo giocatore ufficiale. Finalmente abbiamo un nome: Alessandro “YeT_Baz” Bazzani, che si è aggiudicato il titolo grazie alla vittoria nella fase conclusiva del Parma eSports Cup, lo scorso 23 giugno.

“È una grande soddisfazione! Il mondo eSports è sempre più in sviluppo, e speriamo che in Italia cresca sempre di più. La finale è stata molto tirata, molto tesa. Sono stato bravo a vincere 4-2 la gara decisiva e mi sono portato a casa questo premio. Tutto ciò che faccio lo faccio al 100%. Darò testa e cuore per regalare soddisfazioni alla società, ai tifosi e a chi ha creduto in me” – ha dichiarato Bazzani.

Vent’anni, originario di Milano, il nuovo volto del Parma eSports ha un passato da centrocampista in Serie D: era titolare nell’Olginatese. Dopo un infortunio ha deciso di interrompere la carriera calcistica e si è dedicato a una delle sue grandi passioni, quella per il gaming competitivo. Così, seppur virtualmente, è volato in serie A: “Con la firma del contratto Alessandro diventa un giocatore del Parma a tutti gli effetti. Avrà impegni diversi naturalmente dai giocatori della prima squadra, ma non per questo meno importanti. Già per cominciare, per esempio, dovrà partecipare tra poche settimane al ritiro precampionato, come tutti” – ha spiegato Nicolò Fabris, addetto stampa dei Ducali.

Il torneo, organizzato in collaborazione con eSports Academy, è cominciato lo scorso 4 giugno e ha visto vincitori Renzo “Para_ve01” Parave e Giuseppe “Menkhen” Capezzuto. Il 17 giugno, presso lo stadio Tardini, si è svolta la tappa offline a cui hanno aderito più di 100 partecipanti provenienti dalla regione emiliana, con la vittoria di Federico “FedericoA2000” Angioni, Matteo “Margamat01” Margaroli, Tommaso “Tommi0532” Marini e Alessandro “YeT_Baz” Bazzani. La tappa finale, lo scorso 23 giugno, ha visto in gara 8 finalisti: i 6 vincenti delle due tappe, ai quali si sono aggiunti 2 player chiamati dalla eSports Academy, Serafino “Ares-Creek95” Berardi e Luca “Grittydog” Lancia.

