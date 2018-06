Esordio eSport del Parma Calcio: è caccia al giocatore ufficiale

Una nuova squadra italiana è pronta ad entrare negli eSport. Si tratta del Parma Calcio, che ha scelto di creare una sezione dedicata alle discipline elettroniche. Con il suo ritorno in serie A, lo storico club emiliano ha deciso infatti di ingaggiare un giocatore ufficiale, da individuare tramite una doppia competizione di Fifa 18 – online e offline – in collaborazione con eSports Academy.

Dal primo torneo – svoltosi online il 4 e il 6 giugno – usciranno i nomi dei primi due finalisti. Altri quattro gamers verranno invece selezionati allo Stadio Tardini il prossimo 17 giugno. Insieme ad altri due giocatori scelti dal Parma Calcio e dall’eSports Academy, saranno dunque in otto a sfidarsi durante la finalissima del 23 giugno, sempre all’interno dello stadio della città ducale. Chi la spunterà avrà l’onore di vestire ufficialmente la maglia gialloblù nelle competizioni di Fifa.

Negli eSport il Parma Calcio segue l’esempio di altre società italiane e straniere

Nel panorama eSport italiano, il Parma Calcio non è certo la prima squadra a dotarsi di un player ufficiale. Le prime arrivate sono state la Roma e la Sampdoria, ma anche altre società come Genoa, Cagliari ed Empoli non sono certo state a guardare. Nel panorama europeo si muove qualcosa in più, con la presenza di giocatori legati a Barcellona, Schalke 04, Bochum, Aston Villa e alle due di Manchester.

Chissà che l’entrata negli eSport del Parma Calcio non sia di buon augurio per i crociati. Tornati in massima serie dopo il fallimento del 2015, gli uomini di Roberto D’Aversa cercheranno di ripetere i fasti dei gloriosi anni ’90, quando fecero incetta di trofei in Italia e in Europa. Sperando che possano cominciare a raccoglierne anche con il futuro player ufficiale di Fifa 18.

HF4 | 08-06-2018 07:35