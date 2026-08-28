Chi è Francesco Nuzzi, il prossimo italiano in UFC: le sue origini, il suo stile in gabbia e il match che vedremo a Shanghai

Francesco Nuzzi sta per debuttare in UFC: è il decimo italiano nella storia ad approdare nella promotion di MMA più importante al mondo. Conosciamolo meglio e vediamo che match sarà contro il veterano Xiao Long

All’improvviso, ex abrupto, l’ambiente (un po’ meno intorpidito rispetto al passato ma sempre abbastanza balcanizzato) delle MMA italiane è stato scosso nelle ultime settimane da una bella notizia: Francesco Nuzzi sarà il prossimo nostro connazionale a debuttare nell’UFC, la massima promotion delle arti marziali miste al mondo (per prestigio, innanzitutto, e per qualità dei fighter nonché giro di denaro. Altre hanno provato a spodestarla, tipo l’asiatica ONE, ma non c’è stato nulla da fare). Avverrà tutto sabato 29 agosto a Shanghai, nel corso dell’UFC Fight Night (che non mette in palio quindi dei titoli) in cui affronterà Xiao Long nell’incontro valido per i pesi gallo.

Nuzzi ha ricevuto la chiamata in short notice, cioè con un preavviso molto ristretto, considerando che poi si ritroverà ad affrontare un veterano come il cinese che ha un attuale record nelle MMA di 27-11. Restringendo però il campo ai match in UFC ha all’attivo tre incontri con una vittoria contro il connazionale Quang Lee nel 2024 e due sconfitte, una con Sun Young You nel 2025 e un’altra nell’anno successivo contro Cody Garbrandt, entrambe per decisione unanime.

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Chi è Francesco Nuzzi: da Altamura ai palcoscenici internazionali delle MMA

Berserker, così è soprannominato nell’ambiente Nuzzi, ha invece all’attivo un record nelle MMA di 11-2-0. Classe 1996, il quasi trentenne nativo di Altamura si è formato alla Wolf Temple, per poi passare a quella fucina italiana di prospetti e di talenti che è l’Aurora MMA di Roma del coach Lorenzo Borgomeo, la stessa che ha espresso altri fighter di casa nostra approdati in un UFC come Carlo Semento Pedersoli Jr, o in ONE come il titolato Mauro Cerilli (e c’è anche Luca Borando che però passerà dalle Dana White’s Contender Series del prossimo ottobre).

Nuzzi ha combattuto in carriera nella fu Italian Fighting Championship, nell’altrettanto indimenticata Venator e anche in PFL, uno dei palcoscenici internazionali che ha già calcato prima dell’UFC assieme a Brave CF e ad una Cage Warriors che negli ultimi tempi sta dando sempre più spazio agli italiani.

Il pugliese ora sarà il decimo italiano di sempre ad entrare in un ottagono della promotion di Dana White, proseguendo una striscia iniziata dal pioniere Alessio Sakara e proseguito con Ivan Serati, Alessio Di Chirico, Pedersoli Jr, Mara Romero Borella, Alen Amedovski, Danilo Belluardo. Senza dimenticare che abbiamo altri due fighter attivi in UFC in questo momento, ovvero Manolo Zecchini (due match nella promotion, l’ultimo ad aprile dopo un lungo stop a causa di un infortunio) e Marvin Vettori, che tornerà in gabbia in occasione di UFC 332 del prossimo ottobre contro Ismail Naurdiev.

Cosa aspettarci dal debutto di Nuzzi in UFC

Tornando a Nuzzi, che match vedremo a Shanghai? Fedele al suo soprannome, il pugliese si è sempre distinto in carriera per uno stile di combattimento votato all’aggressività e all’istinto che lo può guidare nel mettere in difficoltà il rivale.

In gabbia si ritroverà come abbiamo detto un fighter navigato, che dalla sua ha un’esperienza notevole e la voglia di riscattarsi dopo due sconfitte di fila. Nell’ultima, contro un veterano dell’UFC come Garbrandt, il cinese ha rimediato anche una penalità per colpi bassi. E anche Nuzzi arriva da una situazione simile, in questo caso subita, visto che il suo ultimo match in Cage Warriors si è risolto in un no contest a causa di un colpo basso partito accidentalmente dall’avversario Manoel Silva.

L’evoluzione di Nuzzi, che si è allenato con Vera e Rosas Jr

In una intervista del lontano 2018 Berserker aveva dichiarato che per essere un fighter di MMA è obbligatorio essere più completo possibile. Anni dopo, e alla vigilia del suo debutto in UFC (e nel frattempo si è allenato un mese a Los Angeles con gente del calibro di Marlon Chito Vera e Raul Rosas Jr, scusate se è poco), a Giovanni Bongiorno di Ultimo Uomo ha affermato di sentirsi oggi “più forte, più tecnico”, ovvero “un’evoluzione completa di quello che ero”. Sarà chiamato a dimostrarlo questo fine settimana, sul palco più importante della sua carriera.

UFC Fight Night vedrà come evento principale il match per i pesi gallo tra Umar Nurmagomedov e Song Yadong. Nuzzi combatterà nella card preliminare, affrontando Xiao Long verso le 10:00 ora italiana di sabato 29 agosto.