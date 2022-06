Chi è Guedes, l'asso portoghese chiesto da Mou alla Roma

22-06-2022 14:10

Secondo quanto si apprende dai media spagnoli, José Mourinho avrebbe chiesto alla Roma di attingere nuovamente dalla sconfinata scuderia di Jorge Mendes per rafforzare l’organico nella prossima stagione.

Mou è in cerca di un esterno offensivo con tecnica, velocità e un buon feeling con il gol, caratteristiche che appartengono pienamente a Gonçalo Guedes, 25enne attaccante portoghese del Valencia, già in passato vicino al calcio italiano: qualche tempo fa, quando militava nel Benfica, il suo nome fu accostato al Napoli, che però non intavolò mai una vera trattativa per il giocatore.

Guedes, ex baby prodigio che piace a Mou

Nato nel 1996 a Benavente, piccola cittadina lusitana vicino Lisbona, Guedes cresce calcisticamente nelle sempre prolifiche giovanili del Benfica, club che a 18 anni lo fa anche debuttare nella Primeira Liga portoghese. A 19 il suo primo gol che avviene su un palcoscenico prestigioso come la Champions League, contro un grande avversario come l’Atletico Madrid: gol che rende Guedes il più giovane marcatore portoghese nella storia della fase a gironi di Champions.

Con i lusitani gioca fino a gennaio del 2017, firmando a segno complessivamente 11 reti e 16 assist in 68 partite: agisce da attaccante esterno, indifferentemente a destra e sinistra, ruolo in cui può esaltare le sue doti migliori, ovvero il controllo in velocità e il tiro dalla distanza.

Guedes: il flop al Psg e la rinascita a Valencia

Il Psg si accorge di lui e lo acquista per 30 milioni di euro, ma in Francia Guedes non riesce a imporsi – troppa la concorrenza nel club transalpino – e così dopo pochi mesi fa le valigie: dopo 8 presenze e zero gol, viene acquistato spedito in prestito al Valencia, dove torna a giocare ad alti livelli.

Con il club spagnolo Guedes si impone come una delle ali più forti della Liga: 5 gol e 11 assist nella prima stagione, al termine della quale il Valencia lo riscatta per 40 milioni di euro. Le difficoltà del club “del pipistrello” non aiutano Guedes, ma il livello del suo calcio resta piuttosto alto fino a tornare ai massimi livelli nella stagione appena conclusa, nella quale mette a segno 13 reti e 6 assist tra Liga e Copa del Rey.

Guedes alter ego di CR7 nel Portogallo

Intanto il Portogallo, con cui ha esordito a soli 19 anni, continua a puntare su di lui: Guedes non tradisce la fiducia del c.t. Fernando Santos, che gli trova spazio nonostante disponga nello stesso ruolo di un certo Cristiano Ronaldo.

Col Portogallo Guedes vanta 31 presenze e 7 gol, l’ultimo dei quali qualche giorno fa, nel 2-0 rifilato alla Repubblica Ceca in Nations League: un bel destro a incrociare, dopo una complicata torsione in velocità. Un esempio delle sue doti, da giocatore tecnico, che si esalta negli spazi larghi. Proprio quelli che costruirebbe per lui la Roma di Mou.

