Chi è lo sportivo più famoso del mondo? La Top 20

Cristiano Ronaldo è lo sportivo più famoso del mondo. La lista annuale dei 100 atleti più popolari della Terra, realizzata da Espn, si basa su tre criteri di valutazione: il pacchetto complessivo di utenti che hanno cercato notizie sull’atleta su Google; gli accordi di sponsorizzazione con multinazionali e brand famosi e l’impatto in termini numerici sui social network; la somma dei seguaci tra i profili ufficiali Facebook, Twitter e Instagram.

CR7 batte la stella della NBA Lebron James e il rivale del Barcellona Lionel Messi. Per Ronaldo è la terza affermazione consecutiva. Su 100 atleti, ben 33 sono calciatori. 13 rappresentanti per il basket, 12 per il tennis e 7 per il golf e il football americano.

Sotto il podio c’è Neymar, che precede Roger Federer, Tiger Woods, Kevin Durant, Rafa Nadal e Steph Curry. La top ten si chiude con il golfista Phil Mickelson. In classifica solo 4 donne: Serena Williams e la sorella Venus, Maria Sharapova e la campionessa di badminton Saina Nehwal.

68esimo l’unico pilota di Formula 1, Lewis Hamilton, Valentino Rossi non risulta tra i primi 100, così come nessun altro italiano. Unico giocatore della serie A presente è Paulo Dybala, 29esimo.

I primi 20

1. Cristiano Ronaldo (Portugal)

2. LeBron James (United States of America)

3. Lionel Messi (Argentina)

4. Neymar (Brazil)

5. Roger Federer (Switzerland)

6. Tiger Woods (United States of America)

7. Kevin Durant (United States of America)

8. Rafael Nadal (Spain)

9. Stephan Curry (United States of America)

10. Phil Mickelson (United States of America)

11. Virat Kohli (India)

12. Serena Williams (United States of America)

13. Novak Djokovic (Serbia)

14. Floyd Mayweather (United States of America)

15. Rory McIlory (Northern Ireland)

16. Jordan Spieth (United States of America)

17. Sun Yang (China)

18. Conor McGregor (Ireland)

19. Gareth Bale (Wales)

20. MS Dhoni (India)

SPORTAL.IT | 24-05-2018 13:15