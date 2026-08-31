Non proprio considerato un talento assoluto, gode però della fiducia della Juventus e della sua dirigenza che sa guardare oltre le apparenze. Woltemade è alto 198 cm, quasi due metri, ma non ama colpire di testa e preferisce giocare in una zona del campo che lo vuole spietato. Eppure non è un fabbricante di reti in automatico. Insomma non è un bomber ma un attaccante moderno, funzionale all'idea di gioco che mister Spalletti vuole costruire con un attaccate utile e disponibile a creare anche opportunità e ad aiutarla a salire. Al Newcastle ha toccato l'apice della sua carriera e del valore del suo cartellino, 70 milioni.

ANSA