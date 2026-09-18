Gli ingaggi di tutti i giocatori della rosa del Napoli 2026-27: da Neres a De Bruyne, da Politano a Lucca

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Il Napoli 2026-27 si presenta al via come una delle favorite alla vittoria finale, sia perché al timone è arrivato un vecchio lupo di mare come Max Allegri, sia perché la sua rosa è un mix di giocatori importanti e giovani dal sicuro talento. In tutto per i soli stipendi lordi De Laurentiis quest’anno spendere circa 110 milioni. Tra i giocatori invece il più pagato è il belga De Bruyne con oltre 11 milioni lordi: il giocatore 35enne sarà pure a fine carriera ma può fare la differenza e si fa pagare così come il danese Hojlund che ha spuntato un contratto da 9,2 milioni all’anno. Gli italiani più pagati in rosa sono Matteo Politano e il capitano Di Lorenzo che prendono circa 6,5 milioni lordi a stagione; alle loro spalle lo scozzese McTominay e il brasiliano Neres che di milioni lordi all’anno ne guadagnano 5,5. Ingaggi non indifferenti anche per il neoacquisto Badiashile (5,1 milioni) e i contestati Lang (4,6 milioni) e Lucca (3,7). Ma in generale, a parte eccezioni tutti i giocatori in rosa percepiscono come minimo 1,8 milioni lordi a stagione.

Napoli 2026-27: gli ingaggi di De Bruyne, Hojlund, Lucca e gli altri giocatori della rosa

Giocatore Ingaggio lordo Mln € Kevin De Bruyne 11,1 Rasmus Højlund 9,2 Giovanni Di Lorenzo 6,5 Matteo Politano 6,5 David Neres 5,5 Scott McTominay 5,5 Benoit Badiashile 5,1 Alessandro Buongiorno 4,6 Noa Lang 4,6 Alex Meret 4,6 Vanja Milinkovic Savic 4,6 Leonardo Spinazzola 3,7 Lorenzo Lucca 3,7 Stanislav Lobotka 3,6 Frank Anguissa 3,4 Billy Gilmour 3,3 Antonio Vergara 3,3 Sam Beukema 3,2 Amir Rrahmani 3,1 Mathías Olivera 2,6 Giovane 2,2 Rafa Marin 2,2 Luca Marianucci 1,8 Alisson Santos 1,8 Nikita Contini 0,5 Costantino Favasuli 0,3 Fonte: da dati Capology.com

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