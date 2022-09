19-09-2022 16:00

Il Napoli di De Laurentiis si è confermato tra le squadre con il monte ingaggi più alto, ma sicuramente con un occhio alle spese. Il club partenopeo spende di ingaggi più o meno 50 milioni per questa stagione. Il presidente ha riconfermato alla guida della squadra un “top-mister” come Luciano Spalletti cui ha assegnato un ingaggio da 2,7milioni a stagione. Nel frattempo DeLa e il fido Giuntoli hanno dato una bella sforbiciata alla rosa: puntando sul ringiovanimento e soprattutto sgravandosi di ingaggi pesanti per le casse azzurre come Koulibaly, Insigne, Mertens e Fabian Ruiz e mettendo in squadra giovani di belle speranze e dall’ingaggio meno esoso.

Attualmente i due giocatori più pagati in rosa sono il messicano Lozano e il nigeriano Osimhen che prendono 4,5milioni a stagione. Prende invece 3,5 milioni il polacco Zielinski, vera anima del centrocampo. A quota 2,5 milioni di euro a stagione ci sono alcuni dei nuovi acquisti: Raspadori, Kim, Ndombele e poi Demme. Scorrendo verso il basso si scopre che comprimari come Ghoulam, Juan Jesus e Elmas guadagnano di più del nuovo funambolico esterno georgiano Kvaratskhelia o del totem di centrocampo l’irrinunciabile Anguissa. Praticamente tutti i giocatori della rosa, al netto dei giovanissimi hanno un ingaggio superiore al milione di euro. I meno pagati sono, anche quest’anno i due portieri: Meret e Sirigu.

Napoli 2022-23: gli ingaggi di Osimhen, Raspadori, Kvara e Kim e gli altri giocatori della rosa

Giocatore Ingaggio Victor Osimhen 4,5 Hirving Lozano 4,5 Piotr Zielinski 3,5 Giacomo Raspadori 2,5 Kim Min Jae 2,5 Tanguy Ndombele 2,5 Diego Demme 2,5 Faouzi Ghoulam 2,4 Giovanni Di Lorenzo 2,3 Matteo Politano 2,2 Juan Jesus 2,2 Mário Rui 2,1 Stanislav Lobotka 2 Amir Rrahmani 1,8 Giovanni Simeone 1,7 Eljif Elmas 1,5 Zambo Andrè Anguissa 1,5 Khvicha Kvaratskhelia 1,5 Mathias Olivera 1,3 Alex Meret 1 Salvatore Sirigu 0,7

FAQ Quanto prende di ingaggio Luciano Spalletti al Napoli? 2,7 milioni € a stagione Quanto guadagna Osimhen al Napoli? 4,5 milioni a stagione Quanto guadagna Raspadori al Napoli? 2,5 milioni a stagione Quanto guadagna Kvaratskhelia al Napoli? 1,5 milioni a stagione

