Il Napoli 2026-27 si presenta al via come una delle favorite alla vittoria finale, sia perché al timone è arrivato un vecchio lupo di mare come Max Allegri, sia perché la sua rosa è un mix di giocatori importanti e giovani dal sicuro talento. In tutto per i soli stipendi lordi De Laurentiis quest’anno spendere circa 110 milioni. Tra i giocatori invece il più pagato è il belga De Bruyne con oltre 11 milioni lordi: il giocatore 35enne sarà pure a fine carriera ma può fare la differenza e si fa pagare così come il danese Hojlund che ha spuntato un contratto da 9,2 milioni all’anno. Gli italiani più pagati in rosa sono Matteo Politano e il capitano Di Lorenzo che prendono circa 6,5 milioni lordi a stagione; alle loro spalle lo scozzese McTominay e il brasiliano Neres che di milioni lordi all’anno ne guadagnano 5,5. Ingaggi non indifferenti anche per il neoacquisto Badiashile (5,1 milioni) e i contestati Lang (4,6 milioni) e Lucca (3,7). Ma in generale, a parte eccezioni tutti i giocatori in rosa percepiscono come minimo 1,8 milioni lordi a stagione.
Napoli 2026-27: gli ingaggi di De Bruyne, Hojlund, Lucca e gli altri giocatori della rosa
|Giocatore
|Ingaggio lordo Mln €
|Kevin De Bruyne
|11,1
|Rasmus Højlund
|9,2
|Giovanni Di Lorenzo
|6,5
|Matteo Politano
|6,5
|David Neres
|5,5
|Scott McTominay
|5,5
|Benoit Badiashile
|5,1
|Alessandro Buongiorno
|4,6
|Noa Lang
|4,6
|Alex Meret
|4,6
|Vanja Milinkovic Savic
|4,6
|Leonardo Spinazzola
|3,7
|Lorenzo Lucca
|3,7
|Stanislav Lobotka
|3,6
|Frank Anguissa
|3,4
|Billy Gilmour
|3,3
|Antonio Vergara
|3,3
|Sam Beukema
|3,2
|Amir Rrahmani
|3,1
|Mathías Olivera
|2,6
|Giovane
|2,2
|Rafa Marin
|2,2
|Luca Marianucci
|1,8
|Alisson Santos
|1,8
|Nikita Contini
|0,5
|Costantino Favasuli
|0,3
|Fonte: da dati Capology.com