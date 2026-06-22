Chi è Sara Gama, futura vicepresidente FIGC di Malagò ed ex capitana dell'Italia e della Juventus contro barriere e stereotipi

Calciatrice di celebrità planetaria, il simbolo di una rivoluzione che sta facendo rumore senza adottare un linguaggio ostile, sarà la probabile vice di Malagò alla Federcacio

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Sara Gama è una figura imponente, nel calcio italiano e internazionale, per qualità umana e tecnica. Il suo contributo non può esaurirsi in un video, in un annuncio dell’addio al calcio giocato come avvenuto quando ha deciso di chiudere da capitana della Juventus Women a chiudere una carriera inimitabile, sul piano sportivo e dell’impegno civile per la parità di genere. Solo un anno fa, ha deciso quel che attendevamo già, ha misurato e studiato le parole giuste, la modalità e abbiamo riconosciuto che ha speso nel calcio e nei diritti civili la sua carriera. Lunedì 28 aprile 2025 ha salutato, chiudendo un ciclo nel suo percorso calcistico, aprendone un altro, che acquisisce un significato aggiuntivo oggi, 22 giugno. Se confermata l’indiscrezione di qualche settimana fa, sarà lei la vice di Malagò che vorrebbe una donna nel suo gruppo di lavoro.

Sara Gama prossima vicepresidente FIGC?

“Io vicepresidente? Non parlo di ruoli, sono tante le cose da fare e anche quelle che faccio con l’Assocalciatori”, aveva detto Sara Gama, consigliera federale e vicepresidente AIC, entrando all’assemblea elettiva della Federcalcio, rispondendo a chi gli chiede di un possibile ruolo da vicepresidente di Giovanni Malagò, eletto nel primo pomeriggio di lunedì 22 giugno nuovo presidente. “Ora l’importante è che le cose si facciano – ha aggiunto -. Siamo tutti a disposizione come Assocalciatori”.

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A chi gli chiede dell’importanza di un direttore tecnico per risollevare il calcio italiano ha risposto: “Calciatori e calciatrici sono sempre a disposizione per fare tutto. Ma non basta una figura sola a risolvere i problemi del calcio italiano. Ne servono diverse in tanti ruoli, dobbiamo lavorare uniti”. Ora l’attesa è tutta per lei, indicata come vice dell’ex numero 1 del CONI e presidente della Fondazione Milano Cortina in anticipo da Repubblica.

Chi è e come è nata la passione per il calcio

Ma perché la sua competenza e l’autorevolezza acquisita la rendono la candidata ideale? Se anche l’autorevole Enciclopedia Treccani ha inserito una voce dedicata a Sara Gama, quanto sta costruendo e già edificato fin dalle fondamenta la capitana della Nazionale e della Juventus non ha eguali nel mondo del calcio femminile e dei diritti civili, per il suo contributo attivo e partecipe al dibattito pubblico sulla parità di genere, la forbice remunerativa e il riconoscimento del professionismo.

Sara è nata a Trieste il 27 marzo 1989 da padre congolese e madre triestina, in una città di frontiera dove apprende i rudimenti di un’esistenza segnata dalla passione per lo sport e poi il calcio e la disciplina che apprende sulle basi di una continua educazione a gestire tempo da dedicare allo studio, all’attività fisica e agli obiettivi fissati.

Ancora piccolissima, intraprende il suo percorso senza mai accantonare il pallone che incontra quando è appena iniziata la scuola e lo sport in generale. Dopo la maturità scientifica al liceo Oberdan di Trieste, Sara Gama continua a dedicarsi agli studi – nonostante gli impegni calcistici – laureandosi a Udine in Lingue e letterature straniere: oggi parla italiano, inglese, francese e spagnolo.

I diritti civili e delle calciatrici

La sua attenzione alle istanze emergenti, nel mondo dello sport femminile, e la sua esperienza diretta in qualità di calciatrice l’hanno indotta a un impegno attivo e a prendere la strada della consapevolezza, della coscienza battendosi fin dall’esperienza al PSG, in un club pro, per superare un gap epocale nel movimento femminile italiano.

Sara Gama ha dimostrato il suo impegno sul fronte delle associazioni di categorie, proprio per portare avanti le istanze femminili in un ambito che aveva gestito e trattato quella componente dell’industria del calcio come una sorta di appendice invisibile. Agli altri, forse. Non a Sara.

Vicepresidente dell’Associazione italiana calciatori, sindacato reso popolare e di un indubbio spessore anche grazie all’opera di Damiano Tommasi, oggi sindaco di Verona, Gama è stata la prima donna a ricoprire l’incarico.

Dall’ottobre 2018 è consigliere della FIGC in quota Associazione Italiana Calciatori (AIC). Il 9 giugno 2021 ha fatto il suo ingresso nella Commissione Nazionale Atleti del CONI.

L’incontro con il calcio

Chi è oggi Sara Gama lo apprendiamo grazie alla sua stessa volontà, alla sua opera divulgativa in un libro autobiografico pubblicato nel 2020 da De Agostini e che costituisce la sua testimonianza di come il calcio possa supportare la crescita. “La mia vita dietro un pallone. Dai Topolini di Trieste al Mondiale, storia di una campionessa del calcio” è un testo che si snoda lungo un percorso che non si è concluso con l’addio alla Juventus e al calcio, ma avrà un dispiegamento ulteriore, giusto.

La sua carriera è stata articolata. Dopo le esperienze giovanili, Gama già mostra una resistenza fuori dal comune che la fa spiccare in campo tra i bambini e nella corsa campestre che pratica con soddisfazione quando è una bimba.

Sara comincia a giocare con un impegno di fatto professionale (quando rammentiamo che allora non era minimamente contemplato) nello Zaule Rabuiese, a Muggia, per poi spostarsi nella Polisportiva San Marco di Villaggio del Pescatore (comune triestino di Duino-Aurisina). Qui rimane 6 anni, esordendo per la prima volta in una squadra al femminile e rafforzando alcune convinzioni personali, come descrive nella sua biografia.

Il debutto con il Tavagnacco

Il debutto “vero” arriva con la maglia del Tavagnacco, una delle squadre che ha fatto la storia del calcio femminile e che, quando Sara si è già mostrata la calciatrice dalle qualità indubbie, si aggiudica le sue prestazioni: qui la Gama colleziona 52 presenze mettendo a segno anche 4 gol. Qui rimarrà fino alla stagione 2008/2009, quando raggiunge il 3° posto in classifica, nella serie A femminile.

La stagione successiva, Sara si trasferisce al Chiasiellis, sempre in Friuli, dove continua a crescere ma che rappresenta nella sua carriera anche una grande cesura: durante un impegno con la nazionale subisce un infortunio al ginocchio destro molto grave che la induce a studiare in modo matto. Nell’anno di esordio al Chiasiellis ha giocato le semifinali di Coppa Italia mentre in campionato il risultato migliore è arrivato all’ultima stagione 2011-2012 terminata con il raggiungimento del 7º posto, sotto la guida tecnica di Fabio Franti.

Nel corso della pausa estiva 2010 coglie l’occasione per giocare in un campionato estero, trasferendosi temporaneamente con la formula del prestito al Pali Blues per giocare in United Soccer Leagues W-League.

La svolta con il PSG e il Brescia

Ma è il 2012 l’anno che muta la prospettiva che Sara Gama aveva, fino ad allora sul piano dell’esperienza nel professionismo: prima al Brescia (25 presenze e 3 gol arrivando terza), poi la stagione successiva il passaggio al PSG, dove colleziona 10 presenze in campionato ed esordisce nella Women’s Champions League.

Le calciatrici godono del medesimo trattamento dei colleghi maschi, sono immerse in una macchina perfetta, quasi ignota a Sara che nonostante un secondo, importante infortunio, assimila per osmosi quanto vissuto a Parigi e comprende quanto sia ardua il percorso da intraprendere in Italia. E non solo per un gap formale: la questione è culturale.

La sua permanenza tra le file del PSG si conclude con un bagaglio tecnico e non solo che la capitana della Nazionale fa proprio e che porta a Brescia, dove torna con un progetto nuovo nell’estate 2015 e lì rimane per due stagioni, fino al passaggio alla Juventus Women.

Il passaggio alla Juventus

A Torino, alla sua prima stagione nel 2017, Sara Gama ha vinto lo scudetto battendo allo spareggio proprio il Brescia, sua ex squadra in una nemesi che ha avuto un sapore agrodolce. Allora la società voleva un nome forte, di grande richiamo per lanciare il progetto a cui si sono unite le grandi protagoniste del calcio femminile italiano: da Barbara Bonansea a Cristiana Girelli. Il 28 aprile 2025, con l’annuncio video che abbiamo tutti visto, Sara annuncia il ritiro dal calcio al termine della stagione, dopo aver vinto con la Juventus Women 6 scudetti, 3 Coppa Italia e 3 Supercoppa italiane.

Una vita in Nazionale

La storia con la Nazionale di Sara è altrettanto intensa, incominciata quando Sara viene convocata per la prima volta con con la Nazionale U19: esordio in Italia-Slovacchia il 25 aprile 2006, in occasione del match di qualificazione al Campionato Europeo 2006. Con questa rappresentativa, vince l’Europeo in Francia nel 2008 da capitano ed entra nella top XI del Torneo secondo la UEFA.

Con la Nazionale maggiore si conferma uno dei pilastri: anche Antonio Cabrini, ct delle azzurre, prima dell’avvento di Milena Bertolini, la fiducia è innegabile. Parte per l’Inghilterra, dunque, forte di una notevole ricchezza di conoscenze tra ct, compagne e logiche legate alla Nazionale che la rendono sicuramente molto esperta e preparata.

Sara è stata la capitana delle Azzurre guidate dal ct Milena Bertolini in Inghilterra, dove si sono giocati gli Europei femminili, tra il 6 e il 30 luglio 2022, ha indossato la fascia anche ai Mondiali 2019 Sotto la gestione Bertolini ha conseguito anche due secondi posti all’Algarve Cup in Portogallo, nelle edizioni del 2020 con l’incognita Covid e del 2022. Ha giocato nei club italiani più strutturati e ha affrontato esperienze all’estero come al PSG, che cambiarono la sua prospettiva di giovane calciatrice, vissuta di pallone e trasferte fin dall’epoca di Trieste.

Confermata sotto la gestione tecnica di Andrea Soncin, con cui ha avuto tempo di disputare la UEFA Women’s Nations League 2023-2024, prima di decidere di lasciare la nazionale all’età di 34 anni: è scesa in campo per l’ultima volta – quarta assoluta per numero di presenze – il 23 febbraio 2024, nell’amichevole di Bagno a Ripoli contro l’Irlanda.

La vita privata e il suo libro

Molto riservata, nonostante la presenza e gli incarichi istituzionali, Sara Gama è assai discreta riguardo alla sua famiglia e ai suoi affetti in generale, tant’è che il suo account Instagram è dedicato quasi totalmente all’attività professionale e divulgativa della quale si è fatta carico. Tra le 100 calciatrici più importanti al mondo, secondo la classifica stesa dall’autorevole The Guardian, la sua notorietà ormai planetaria è stata celebrata dalla Mattel nel 2018, in occasione della Giornata internazionale della donna, come unica italiana a essere inserita tra le 17 personalità del presente e del passato in quella specifica circostanza, scelte dalla nota casa produttrice di giocattoli “che hanno saputo diventare fonte di ispirazione per le generazioni di ragazze del futuro”.

In quella circostanza il riconoscimento è stato accompagnato dalla creazione di una Barbie che rappresenta Sara in maglia bianconera: “Essere un esempio per le nuove generazioni nell’abbattere le barriere della società è qualcosa che mi spinge a dare sempre di più “, ha dichiarato alla consegna della nota icona che la raffigura.

Proprio in virtù della sua storia umana e professionale, Sara è stata invitata a raccogliere quanto realizzato in un libro rivolto alle nuove generazioni dal sapore autobiografico, il già citato “La mia vita dietro un pallone”.

Gli incarichi istituzionali in FIGC e AIC

Consigliere federale FIGC dal 2018, Sara Gama a due anni di distanza viene eletta vicepresidente dell’AIC: è la prima donna della storia a ricoprire questo incarico. Nel 2021 entra anche nella Commissione Nazionale Atleti del CONI e, nello stesso anno, ottiene il riconoscimento Tricolore Ancri dell’Associazione nazionale insigniti dell’Ordine al merito della Repubblica in quanto “orgoglio italiano dentro e fuori il campo”. Oggi il suo nome circolava come vice del candidato “forte” Giovanni Malagò, dopo anni ai vertici del CONI e della Fondazione Milano Cortina.

Sara Gama è impegnata in Federazione come membro del Federal Board ed è Presidente della Commissione per lo Sviluppo della figura femminile del calcio.