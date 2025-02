Chi è Silvia Salis, la campionessa e vicepresidente Coni candidata sindaco per il PD a Genova: atletica, le nozze con Brizzi e polemiche

Aggredita verbalmente da un tassista, per aver chiesto di pagare con il bancomat il conto, Silvia Salis si è vista recapitare le scuse con un comunicato

Presentare una vita in poche righe, è sempre un’opera di sintesi complicata. Figuriamoci se, poi, il tentativo riguarda Silvia Salis candidata del centrosinistra alle prossime elezioni comunale di Genova, figura che è riuscita anche nell’impresa di operare da collante del “campo largo” dopo aver ricevuto l’approvazione del Movimento 5 Stelle, favore affatto scontato in questo delicato frangente.

L’ufficialità della sua candidatura è giunta nella tarda mattinata di lunedì 17 febbraio 2025, quando con un comunicato il M5S ha espresso la propria posizione sulla candidata del centrosinistra alle prossime elezioni comunali di Genova, prevista per la primavera del 2025 dopo le dimissioni di Marco Bucci, eletto presidente della Liguria lo scorso autunno.

Silvia Salis candidata sindaca a Genova per il campo largo

Nella nota in questione, “il M5S Genova ha dato il via libera alla candidatura della dottoressa Silvia Salis nella coalizione progressista”, si legge in una nota dei pentastellati. “Dopo un lungo confronto il Movimento si è detto pronto a dare il suo sostegno a questa importante sfida, con un programma identitario e con il supporto dell’esperienza e competenza dell’ex parlamentare europea M5S, Tiziana Beghin, che il Movimento aveva inizialmente indicato come propria candidata”.

“Siamo certi – si legge ancora nella nota – che questa sia la migliore risposta alle esigenze di Genova e dei suoi cittadini”. Salis è sostenuta, dunque, da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Italia Viva e Alleanza Verdi e Sinistra in vista delle elezioni comunali che si terranno tra aprile e giugno.

La polemica per il Pos e il tetto contanti

Ciò è quanto e per la ex campionessa salita ai vertici del CONI, al centro delle cronache per ultimo proprio per denunciare il mancato rispetto delle regole sulla fatturazione e l’uso del pos da parte di un tassista che le aveva rifiutato il pagamento elettronico. Una polemica mai del tutto sopita sul ricorso ai contanti e al famigerato tetto che ha denunciato, in maniera attiva, quando fu il suo turno attraverso l’uso dei suoi canali social.

“Nel taxi vedo il Pos quindi chiedo di pagare con il bancomat, 32 euro, mi dice che no, che ora lui non è più obbligato, che è finita la pacchia della banche, che a lui servono contanti”. I modi del conducente dell’auto bianca, racconta Silvia Salis, si fanno poi anche aggressivi. “Di fronte alle mie obiezioni inizia a urlare con arroganza che ora, lui, può fare come vuole. Ora lui può fare, finalmente, come vuole. Italia 2022”.

Un’allusione, neanche troppo velata, alla polemica sui contanti e al tetto di cui si discute e che ha sollevato voci critiche contro il Governo Meloni.

Alla fine, furono costretti alle scuse nei riguardi della già allora dirigente: “Con riferimento all’episodio che ha coinvolto Silvia Salis, ex atleta olimpionica di lancio del martello e oggi vicepresidente del Coni, Cooperativa Radio Taxi Genova 5966 si scusa a nome di tutta la categoria ed esprime la sua ferma condanna dell’accaduto, stigmatizzando il comportamento di chi si rifiuta di accettare strumenti di pagamento digitali”, si legge nella nota inviata dal presidente della cooperativa Valter Centanaro.

Chi è Silvia Salis, l’atleta e dirigente

Genovese, nata il 17 settembre 1985, ha speso larga parte della sua esistenza nel mondo dello sport. Salis ricopre dal 2021 il ruolo di vicepresidente vicaria del CONI, guidato dal presidente Giovanni Malagò. Da ex atleta ha nel suo curriculum due partecipazioni ai Giochi Olimpici a Pechino 2008 e Londra 2012, con l’Italia team nella nazionale di atletica.

Quando si avvicina allo sport è giovanissima e dopo alcune iniziali indecisioni, si dedica con successo al lancio del martello vincendo ben 10 titoli italiani di specialità tra invernali e assoluti, ma è con la maglia azzurra che ottiene popolarità e riconoscibilità, tra il pubblico complici gli Europei di Goteborg nel 2006.

Fonte: ANSA

Silvia Salis con la divisa azzurra

A due anni di distanza, Salis raccoglie i primi, importanti risultati oltre i 70 metri, ma non riesce a confermare i presupposti alla partenza, raccogliendo una delusione parziale alle Olimpiadi di Pechino.

Forse il punto più altro della sua carriera è l’oro ai Giochi del Mediterraneo, nel 2009 che la vedono sovrastare le rivali senza smentita. Anche a Londra 2012, la campionessa non trova quell’alchimia giusta e rimane fuori anche dalla fase finale, con una certa delusione per quel che riguarda i Giochi.

Rimangono i successi, comunque che la rendono la seconda migliore atleta italiana nel martello: in carriera ha vinto 22 titoli italiani.

Atleta Fiamme Azzurre, da settembre 2013 ha deciso di trasferirsi a Roma per allenarsi stabilmente sotto la guida di Gino Brichese dal quale era già seguita durante i raduni federali.

La vita privata

È laureata in Scienze Politiche e, dal 2020, è sposata con il regista di “Notte prima degli esami” e altri titoli celebri nella produzione cinematografica e televisiva, Fausto Brizzi. Con il regista ha un figlio.

Fonte: ANSA

Fausto Brizzi e Silvia Salis

Con lui la dirigente e candidata sindaca si è sposata due volte: una prima cerimonia è stata celebrata appunto cinque anni fa, mentre l’anno successivo i due si sono confermati le promesse alle Maldive.

Nel 2023 è stata insignita del titolo di «ambasciatrice di Genova nel mondo» dall’ex sindaco della città, oggi governatore della Liguria, Marco Bucci. Proprio il presidente della Regione, nei giorni scorsi, ha commentato le indiscrezioni sulla sua possibile candidatura con estremo ottimismo: “Con Silvia Salis abbiamo collaborato molto, realizzato tanti progetti insieme e abbiamo anche parecchie foto in comune, quindi sicuramente le useranno in campagna elettorale”.